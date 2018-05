Umfahrungsrouten zur Rampensperrung Verzweigung Brüttisellen in Fahrtrichtung Zürich sind signalisiert. (Karte: PD)

Das Bundesamt für Strassen ASTRA nimmt zwischen der Verzweigung Zürich-Nord und dem Anschluss Effretikon bis voraussichtlich Mitte 2021 umfangreiche Instandsetzungsarbeiten vor.

In diesem Rahmen werden auch an der Einfahrtsrampe von der A53 in Fahrtrichtung A1 Bern/Zürich Erhaltungsmassnahmen ausgeführt. Diese Arbeiten dauern bis Anfang Oktober. Ab Mittwoch, 23. Mai, ist für Fahrzeuge ab einer Breite von über zwei Metern gesperrt. Für die betroffenen Busse und Lastwagen ist eine Umleitung signalisiert.

Für 15 Jahre keine weiteren Unterhaltsmassnahmen

Laut dem Astra sollen nach Abschluss der Arbeiten für die folgenden 15 Jahre keine grösseren Unterhaltsmassnahmen mehr nötig sein. Ersetzt werden sollen Belag und Abdichtung, Fahrbahnübergänge, Entwässerung und Fahrzeugrückhaltesystem sowie die Brückenlager verstärkt.