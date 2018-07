In diesen Jahr soll ein positives Betriebsergebnis budgetiert werden, hofft er. «Das erweist sich in den ersten Monaten des Jahres auch als realistisch erreichbar.» (Foto: Tina Schöni)

Die Brühlgut Stiftung schrieb auch 2017 Verluste – rund 300 000 Franken. Im Vergleich zum Vorjahr konnte sie das Betriebsergebnis aber um mehr als 600 000 Franken verbessern. «Selbstverständlich sind wir erleichtert», freut sich Geschäftsführer Andreas Paintner. Man schaue nach den letzten, wirtschaftlich schwierigen Jahren finanziell wieder mit mehr Optimismus in die Zukunft.

Veränderungen im Personal- und Betriebsaufwand sei Dank

Dass dem so ist, sei vor allem an den Veränderungen im Personal- und Betriebsaufwand zu verdanken. «Wir haben verschiedene Stellen nicht mehr besetzt, Anpassungen in der Organisation und der Geschäftsleitung gemacht und viele Ausgabenpositionen hinterfragt. So konnten wir an diversen Orten Einsparungen vornehmen, zum Beispiel im Bereich von externen Dienstleistungen», führt Andreas Paintner aus. Aber auch Ertragssteigerungen hätten zur Verbesserung des Ergebnisses beigetragen. Die Auftragslage in den Produktionsbereichen sei stabil, könne aber verbessert werden.

In Zukunft will die Brühlgut Stiftung dem Fundraising noch mehr Aufmerksamkeit schenken. Bis anhin sei dies noch nicht aktiv betrieben worden. «Wir haben in diesem Jahr das Zewo-Zertifikat erhalten, dass Spendern ein hohes Mass an Sicherheit für unsere Seriosität bietet», so der Geschäftsführer. Auch die Kostenseite wolle er nicht vernachlässigen. Er betont: «Wir haben für dieses Jahr ein positives Betriebsergebnis budgetiert. Das erweist sich in den ersten Monaten des Jahres auch als realistisch erreichbar.»