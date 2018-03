Die Klasse 3e der Kantonsschule Rychenberg hatte eine besondere Idee: In Gruppen verfassten sie Kolumnen, in denen sie über ihre persönlichen peinlichsten Momente erzählen. Wie das Projekt entstand, ist hier zu lesen. Täglich erscheint auf «Züriost» ein neuer Text.

Heute schreibt Alessia Accetta, was passiert, wenn man mit Kaugummi durch eine Modegeschäft schlendert.

«An diesem heissen Sommertag habe ich den Drang aktiv zu sein und nicht zu Hause, sondern im Frischen. Es ist kurz nach zwölf Uhr, die Sonne steht im Zenit, es ist glühend heiss.

Ich ziehe einen luftigen Rock an und eine leichte Bluse drüber. Ein Kaugummi im Mund darf bei mir auch nie fehlen. In die Stadt gehe ich alleine. Mal schauen, wo genau es mich hintreiben wird. Da mein Haar pechschwarz ist, beginnt mein Kopf auch dementsprechend relativ schnell an zu glühen. In der Stadt bin ich äusserst zufrieden, da es auf Grund der Hitze nur wenige Menschen dorthin treibt.

Zugegeben, ich weise eine leichte Abhängigkeit von Kleidern, Schuhen und Mode im Allgemeinen auf. Deshalb führt mich meine Sucht direkt in das nächste Einkaufszentrum, in der Nähe das Bahnhofs.

Im Modeladen schlendere ich umher und besuche jeden einzelnen Kleiderhaken. Nach einer kurzen Anprobe entscheide ich mich zwei schöne Teile zu kaufen. Trotz der wenigen Einkäufer muss ich trotzdem an der Warteschlange anstehen. Gedankenversunken warte ich und rekognosziere die Gegend.

Plötzlich fällt mir mein Kaugummi aus dem Mund. Ich schaue nach vorn, ich werfe einen Blick nach hinten und ausgerechnet musste es jemand gesehen haben. Um von diesem etwas peinlichen Geschehen abzulenken, beginne ich verlegen zu lachen – und netterweise lacht meine Beobachterin mit.»