The Two: « Die beiden Gitarren-Virtuosen ziehen ihre musikalische Inspiration aus dem Delta- und kreolischen Blues.»

Melodiesinfonie & Band: «Der Zürcher verpackt Jazz, Soul und Hip Hop in ein modernes, elektronisches Gewand und entführt damit in ganz besondere Klangwelten.»

Rund 70 Bands werden vom 8. bis 19. August wieder tausende Musikfans in die Winterthurer Altstadt locken. Die 43. Musikfestwochen finden statt. Heute Dienstag wurden die ersten Acts bekanntgegeben – und bieten erneut eine breite Genrepalette.

Neben den neun Gratis-Tagen (siehe Box unten) dürften auch die drei kostenpflichtigen Tage die Gassen füllen, treten viele Acts doch schweizweit exklusiv in Winti auf.

Freitag, 17. August: Hamburg wird zelebriert

Wenn der Hamburger FC St. Pauli auf der Schützenwiese gegen den FC Winterthur spielt, ist das Stadion meist bis auf den letzten Platz besetzt. Kein Wunder, sympathisieren die beiden Städte in vielerlei Hinsicht miteinander. An den Musikfestwochen kommt es zu einem musikalischen Zusammentreffen. Mit den Beginner, formerly known as Absolute Beginner, konnten die Organisatoren eine der ältesten und beliebtesten Hip-Hop-Crews aus der Hansestadt als Headliner buchen. Deren bekanntestes Mitglied ist Jan Delay, der auch solo für Furore sorgt. Mit dem Song «Ahnma» brachten die Beginner einen der drei kommerziell erfolgreichsten Rap-Songs 2017 in Deutschland heraus.

Ihr Supportact, Tocotronic, gilt als Mitbegründer der sogenannten «Hamburger Schule». Mit dieser Szenenbezeichnung grenzten sich in den 90er-Jahren junge, sozialkritische Musiker von den damals populären, aber meist sehr schlichten Neue-Deutsche-Welle-Künstlern ab. Die vier Männer von Tocotronic verbinden philosophische Texte mit tanzbarer Popmusik.

Um dafür bereits in Stimmung zu sein, heizt zuvor die Rapcrew «Käptn Peng & Die Tentakel von Delphi» die Menge ein.

Samstag, 18. August: Pogo auf der Steinberggasse

Headliner am Samstag, 18. August, ist die Rockband Billy Talent. Deren baldiges Konzert im Dynamo war innert kürzester Zeit ausverkauft, was zeigt, dass die Gruppe seit ihrer Gründung in den Neunziger Jahren nichts an Relevanz verloren hat. So sind sie dieses Jahr auch Headliner des deutlich grösseren Southside Festivals in Deutschland. Billy Talent spielen kompromisslose Punkrock-Songs, ein grosser Hit ist beispielsweise «Red Flag», und werden dadurch die Steibi-Besuchenden ordentlich ins Schwitzen bringen.

Supportet werden sie von den Engländern Black Foxxes. Diese stehen gemäss den Organisatoren für energiegeladenes Songwriting, spannende Instrumentierung und sauber gespannte Melodiebögen. Produziert wurden sie unter anderem von Adrian Bushby (Foo Fighters). Der dritte Act des Abends ist noch unbekannt.

Sonntag, 19. August: chilliger Ausklang des Festivals

Elektronischer und chilliger, aber nicht weniger tanzbar wird der Sonntag, 19. August. Mit Metronomy steht ein bekannter Vertreter des Elektro-Disco-Indie-Wave als Hauptact auf der Bühne. Ihr Sound ist vergleichbar mit jenem von Talking Heads, Hot Chip und The Whitest Boy Alive.

Ebenfalls auf der Steibi-Bühne steht der Pianist Benjamin Clementin, der mit mutwillig musikalischen Gefühlsausbrüche provoziert, bestehend aus Soul, Jazz, Chanson, moderner Klassik und Kammerpop.

Eröffnet wird der Abend von den Engländern Ider, die mit melancholischen Melodien zwischen Pop und Elektro aufwarten.