Nachdem in der Nacht von Freitag das «Give&Take»-Tauschhäuschen auf dem Merkurplatz in Wintethur niedergebrannt ist, hat sich der Klimaschutzvereins «myblueplanet» auf Social Media zu Wort gemeldet. «Die Nachricht stimmt uns traurig. Das 2016 errichtete ‹Give&Take›-Häuschen lag uns sowie vielen Menschen aus Winterthur am Herzen», heisst es in einem entsprechenden Kommentar auf Facebook.

Die Organisation hatte das kleine Holzhaus auf dem Merkurplatz unter dem Motto «Weitergeben statt Wegwerfen» errichtet. «Bis zu 100 Personen sind täglich ein und ausgegangen, um ausgedienten Gegenständen ein zweites Leben zu schenken», schreibt «myblueplanet». Diese Idee wolle man weiterleben lassen.

Weil durch das Feuer gemäss Kantonspolizei Zürich ein Sachschaden in der Höhe von mehreren zehntausend Franken entstand, bittet der Klimaschutzverein nun um Spenden. Das Ziel sei es, bis zum Herbst 2018 ein neues «Give&Take»-Häuschen zu eröffnen. «Das neue Häuschen müsste aber grösser sein und noch feuerfester», sagt Präsident Daniel Lüscher gegenüber Top Online.