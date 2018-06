Am Triathlon starten die Teilnehmer frühmorgens mit Schwimmen im Lago Maggiore. (Foto: PD)

Beat Stadelmann (l.) und Urs Meyer aus Winterthur gehören dem OK des Swissman an. (Foto: Michael Hotz)

Nur schon das Streckenprofil des Swissman Xtreme Triathlon kann einem die Lust an der Teilnahme nehmen. Zuerst geht es von Brissago (196 Meter über Meer) 1,8 Kilometer durchs Wasser nach Ascona, anschliessend auf dem Fahrrad 180 Kilometer über Gotthard, Furka (2436 m ü. M.) und Grimsel nach Brienz (567 m ü. M.) und letztlich zu Fuss auf die Kleine Scheidegg (2061 m ü. M.). 250 Sportler aus 41 Nationen wagen es dennoch, bei der sechsten Austragung am Samstag, 23. Juni, an den Start zu gehen.

Nach dem Norseman kam die Idee auf

Diesen anforderungsreichen Wettkampf ausgedacht hat sich eine Gruppe Winterthurer. Die Idee dazu kam Beat Stadelmann, Stefan Knecht und Markus Stierli nach ihrer Teilnahme 2012 am Norseman, dem Pendant in Norwegen. «Wir waren vom Anlass überwältigt. Weil wir aber nicht jedes Jahr dorthin reisen wollten, fassten wir den Plan, einen solchen Wettkampf auch in der Schweiz auf die Beine zu stellen», erinnert sich Beat Stadelmann, der OK-Präsident des Swissman.

Noch voller Euphorie vom Norseman gelang es den drei Winterthurern, weitere Sportfreunde um sich zu scharen. Die Planung für den ersten Swissman begann. Als Vorbilder dienten der Celtman in Schottland und eben der Norseman.

Der Swissman lebt von der Freude und dem Feuer

Nach nur einem Jahr Vorbereitungszeit konnte 2013 der erste Swissman durchgeführt werden, mit dem gleichen Streckenprofil wie jenes der diesjährigen Ausgabe. Der «irrsinnige Aufwand», wie es Beat Stadelmann ausdrückt, hatte aber einen kleinen Haken. «Statt zu trainieren mussten wir organisieren. Und zwar täglich», so der Swissman-Präsident. Eigentlich sollte es ein Anlass für die Gründer und ihre Freunde werden. Das Echo sei aber so gross gewesen, dass daraus ein grosser Sportevent wurde.

«Wir sind eine grosse Familie» Viele Teilnehmer werden schnell zu engen Freunden der Organisatioren. (Foto: PD)

Auch heute noch wird der Grossanlass von den mittlerweile 14 OK-Mitgliedern ausschliesslich in deren Freizeit aufgegleist. Beat Stadelmann ist davon überzeugt, dass der Swissman gerade deshalb noch in seiner ursprünglichen Version besteht. «Ohne unsere Freude und unser Feuer kann ein Wettkampf wie dieser nicht überleben. Sonst versandet er.» Der «Drive» und der «Spirit» des OK-Teams seien matchentscheidend, schliesslich käme man während des Wettkampfs etwa drei Tage lang zu praktisch keinem Schlaf.

«Die Teilnehmer werden mit Kuhglocken-Geläut ins Rennen geschickt und bei der Zeremonie am Zielort von Alphorn-Klängen verabschiedet.» Beat Stadelmann, OK-Präsident Swissman

Urs Meyer, der zwar nicht zu den Gründern gehört, aber auf die erste Austragung zum OK dazugestossen ist, lebt diesen Swissman-Geist ebenfalls: «Wir sind eine grosse Familie.» Dabei miteinbezogen werden ausdrücklich auch alle Helfer und Teilnehmer. «Wildfremde Menschen werden während des Wettkampfs schnell zu Freunden», ergänzt Urs Meyer. Gemeinsam haben alle nur ein Ziel: «Das Erlebnis, nicht das Ergebnis zählt», betont Beat Stadelmann. So werden beim Swissman auch keine offiziellen Zeiten gemessen, nur die Ankunftszeiten auf der Kleinen Scheidegg werden festgehalten.

Das Spiel mit Schweizer Klischees

Der OK-Präsident sieht den Swissman auch als eine Art Visitenkarte der Schweiz. «Wir möchten die Schönheit unseres Landes zeigen, vom tiefsten Punkt im Tessin bis ins ewige Eis bei der Jungfrau.» Der Triathlon sei deshalb auch ein Anlass mit allen Schweizer Klischees. «Die Teilnehmer werden mit Kuhglocken-Geläut ins Rennen geschickt und bei der Zeremonie am Zielort von Alphorn-Klängen verabschiedet.»

Solche Details seien es auch, die den Swissman für alle Involvierten so speziell machen. «Die vielen positiven Rückmeldungen der Teilnehmer und Helfer geben uns jedes Jahr den Antrieb, die ganzen Strapazen vor und während des Wettkampfs auf uns zu nehmen», sagt Beat Stadelmann. Gerne erinnert er sich beispielsweise an drei Brasilianer zurück. «Sie waren so stolz auf ihre Leistungen, dass sie zuhause eine Helden-Party organisierten.» Das Jahr darauf, seien rund 15 Anmeldungen aus Brasilien bei ihnen eingegangen. «Wenn auf Müdigkeit und Erschöpfung dann beim Eintreffen auf der Kleinen Scheidegg unendliche Freude trifft, dann vergisst man das nie.»