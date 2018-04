Sevgil Mustafovska lebt seit drei Jahren in der Schweiz und liebt besonders die Natur. (Foto: Elena Willi)

Die Sonne steht hoch am blauen Himmel. Das Zwitschern der Vögel im Lindengutpark ist gut zu hören. Sevgil Mustafovska, eine gebürtige Mazedonierin, lebt seit drei Jahren in Winterthur. «Ich schätze die Stadt besonders für die vielen Grünflächen.» Heute ist sie im Vögelipark unterwegs und hat gerade ihr mitgebrachtes Essen verputzt. «Es ist schon besonders schön mit den vielen Vögeln hier.»

Häufig gehe die 30-Jährige mit ihren einjährigen Sohn in den Park. «Auch für ihn sind die Tiere ein Spektakel. Dazu kann er hier einfach frei herumrennen», meint Sevgil Mustafovska.

Wenn es regnet, bleibe sie lieber zu Hause. «Wir gehen aber trotz Kälte viel in den Park. Das ist schliesslich gesund.» Die Menge an Bänken finde sie ausreichend. «Das einzige, was ich im Vögelipark noch cool fände, wäre ein kleiner Spielplatz für die Kinder.»