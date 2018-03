Rund 570 Teilnehmende fanden am Sonntag den Weg in die Eulachstadt, um am 52. Winterthurer OL an den Start zu gehen. Für viele Orientierungsläufer war es einer der ersten Wettkämpfe der Saison, dementsprechend gross war die Vorfreude.

Vom Schulhaus Zinzikon aus begaben sich die Läufer mit Karte und Kompass ausgerüstet in den Lindberg auf Postensuche. Wer früh startete, musste sich vorerst mit dickem Nebel zufrieden geben. Zum Abschluss des Wettkampfes zeigte sich das Wetter doch noch von der freundlichen Seite, sodass die letzten Läufer bei Sonnenschein im Ziel eintrafen.

Der Lauf des Orientierungslaufclubs Winterthur zählt zur Jugendpunktewertung des Kanton Zürichs, weshalb viele Nachwuchsläufer um wertvolle Punkte liefen.