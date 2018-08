Keisha Nzebo, Jeanne Mayeux und Nina Kramer sind mit ihren Shopping-Tüten auf der Marktgasse unterwegs. «Das Shoppen gehört auf jeden Fall zu unseren gemeinsamen Hobbys», erzählt die 16-jährige Jeanne Mayeux.

Neben Einkaufen, sei auch das Interesse am Schminken und Stylen etwas, das sie verbindet. «Wir schminken uns gegenseitig, machen uns Zöpfchen, zupfen die Augenbrauen und glätten uns die Haare», zählt Nina Kramer einige Beispiele auf. «Dabei macht jeder immer das, was er am besten kann», ergänzt Keisha Nzebo.

Sie kennen sich schon seit 10 Jahren und die Harmonie stimmte von Beginn. «Wir waren auch schon zusammen im Urlaub», erinnert sich Nina Kramer. Ihre Freundin Jeanne Mayeux habe eine Ferienwohnung im Jura. Dort verbringen die drei gerne ihre ungestörte Ferienzeit.