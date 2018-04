Der Hauptbahnhof Winterthur ohne Baustellen? Kaum noch vorstellbar. Doch ein Ende ist in Sicht. Kürzlich hat die letzte Bauetappe des Masterplans Bahnhof Winterthur begonnen. Die über 90-jährige Personenunterführung Nord, also jene sehr schmale in Richtung St. Gallen, wird ausgebaut (siehe Box unten). Hierfür muss sie bis Dezember 2021 geschlossen werden.

Eine Operation am offenen Herzen

Der Bahnverkehr sowie der Pendlerfluss sollen dadurch aber nicht beeinflusst werden. Gesamtprojektleiter Christian Furrer von der SBB bezeichnet es deswegen als eine «Operation am offenen Herzen». Während im Untergrund die Baumaschinen auffahren, werden die Fussgänger künftig über eine provisorische Passerelle über die Gleise geleitet. Heute Mittwoch wurde den Medien ein erster Blick auf diese Baustelle gewährt.

Keine wacklige Angelegenheit

Am 10. Juni wird die Unterführung geschlossen und die überdachte Fussgängerpasserelle eröffnet. Das Provisorium liegt zwischen Raiffeisenbank und Parkhausrampe, Treppen führen runter zu den Gleisen. «Während der Bauzeit wird so der direkte Zugang zu den Perrons gewährleistet», verspricht Furrer.

Die Breite des Weges beträgt 7,5 Meter und hat eine Länge von 80 Metern. Rund 350 Tonnen Stahl und 70 Tonnen Sperrholzplatten werden für die Konstruktion verbaut. Wer befürchtet, ein Weg in der Höhe könnte eine wacklige Angelegenheit werden, kann diese Sorgen vergessen. «Der Bau hält einem Erdbeben stand», so der Gesamtprojektleiter. Dafür investiert die SBB auch eine Menge Geld: Rund 2,5 Millionen Franken kostet dieses Provisorium. Dafür könnten die Bauarbeiten durch diese Lösung um rund ein Jahr verkürzt werden. Anfang 2022 wird die Passerelle wieder abgerissen.

Nicht behindertengerecht

Eines ist die temporäre Fussgängerpasserelle allerdings nicht: Behindertengerecht. Für ein Provisorum sei dies laut Furrer unverhältnismässig gewesen. Dieses Problem löse aber, wie bereits heute, die zweite, breitere Unterführung mit den Rampen.