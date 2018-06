Beim Hauptbahnhof Winterthur ist am frühen Freitagabend ein Bauzug entgleist und sorgte am Bahnhof Winterthur für ein veritables Verkehrschaos. Viele Pendler sind in Winterthur selbst aber auch an den umliegenden Bahnhöfen wie beispielsweise auch in Effretikon gestrandet. Der Bahnverkehr ist voraussichtlich bis am Samstagmorgen lahm gelegt. Es muss mit Verspätungen und Zugausfällen gerechnet werden.

Die Pendler brauchten am Freitagabend Geduld Die Impressionen von verschiedenen Bahnhöfen zeigen, wie gross das Chaos im Feierabendverkehr war. (Video: SDA)

Verletzte habe es bei der Entgleisung keine gegeben, so die Stadtpolizei zu «20 Minuten». Auch die Ursache für den Vorfall ist aktuell noch unklar.

Eine Zeit lang konnte der Bahnverkehr in Richtung Oberwinterthur weiterhin gewährleistet werden. Bis ein Zug, der aus noch unbekannten Gründen weiterfuhr, die Fahrleitung herunterriss und einen weiteren Kurzschluss verursachte. Auf der «Stadi»-Redaktion waren laute Knalle zu hören und Blitze zu sehen. Verbrennungsspuren waren an den Fenstern des ICN zu erkennen. Gemäss Augenzeugen wurden die Passagiere anschliessend evakuiert.

Die SBB gingen am späteren Abend davon aus, dass der Bahnhof bis am Samstagmorgen still steht, wie ein Sprecher zur Nachrichtenagentur SDA sagte. Für die Region Winterthur waren Ersatzbusse aufgeboten worden.

Zudem konnten von Zürich her einzelne Züge nach etwas mehr als einer Stunde wieder verkehren. Der Zwischenfall hatte aber grosse Auswirkungen im Feierabendverkehr. Die Passagiere auf der Ost-Westachse mussten mit Verspätungen und Zugausfällen rechnen. Hunderte von Pendlern waren an verschiedenen Bahnhöfen gestrandet. (sda/mae/sag)