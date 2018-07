Nur noch Busse, Velos und Taxis sollen durch die Stadthausstrasse in Winterthur fahren können. Dies hat der Gemeinderat am Montagabend mit einer deutlichen Mehrheit entschieden, schreibt der Landbote. Er hat dazu eine entsprechende Motion überwiesen. Er fordert zudem vom Stadtrat ein Konzept. In diesem soll aufgezeigt werden, wie die Aufenthaltsqualität in einer verkehrsberuhigten Stadthausstrasse erhöht werden kann. Dies wollen die links-grünen Motionäre.

SVP und FDP sind gegen eine autofreie Stadthausstrasse. Für mehr Qualität für Bewohner und Touristen müsste die Strasse für den Verkehr komplett gesperrt werden. Für die Baustadträtin Christa Meier von der SP ist das eine ziemlich radikale Variante.

Nun ist der Stadtrat am Zug. Der Wunsch ist schon lange da. Der Stadtrat ist aber bisher nicht darauf eingegangen. (zo)