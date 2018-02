Heute Abend, 23. Februar, tritt das Winti-Trio am Molton-Festival im Theater am Gleis auf.

Ein weiteres Wochenende der Molton-Saison ist in vollem Gange. Nachdem Dallan gestern den Anfang machten, rockt heute Abend, 23. Februar, eine weitere Winti-Band die Bühne im Theater am Gleis in Winterthur. Das Winti-Trio «Schnauz» - bestehend aus Valentino Vigniti, Jvo Trachsel und Oli Werlen - sind gespannt, wie das Publikum auf ihre Musik und Mundart-Texte reagiert.

Wie lange macht ihr schon zusammen Musik?

Schnauz: 2015 trafen sich Jvo und Valentino in Winterthur und begannen zusammen zu musizieren. Zwei Gitarren trafen aufeinander und animierten zwei Münder komische Laute von sich zu geben. Aus langen Jamsessions in der Küche wurden kleine Songs mit schmunzelnden Mundarttexten. Ab dem Sommer 2016 wurde „Schnauz“ mit Oli um einen bodenständigen Bass reicher, der ab und zu mal mitwummert. $

Heute Abend tretet ihr im Rahmen des Molton-Festivals in Winterthur auf. Was ist das für ein Gefühl für euch als Eulachstädter?

Schnauz: Wir treten gerne in unserer Heimat Winti Hard Rock City auf. Aber auf unser Gastspiel im Theater am Gleis freuen wir uns besonders und sind dankbar dort spielen zu dürfen. Wir sind sehr gespannt, wie das Publikum auf unsere Musik und vor allem auf unsere Texte reagiert.

Eine erste Hörprobe des Winti-Trios Schnauz:

Was macht ein gutes Konzert für euch aus?

Schnauz: Da wir Mundart Songs über die Tücken des Lebens spielen und der Text im Vordergrund steht, ist es für uns am tollsten vor einem Publikum aufzutreten, das wirklich zuhört. Wenn man merkt, dass der Funken springt und die Zuhörer uns an den Lippen kleben und über unsere Spässe lachen dann ist dies ein sehr befreiendes Gefühl.

Wie sehen eure musikalischen Zukunftspläne aus?

Schnauz: Wir werden weiterhin so viele Konzerte spielen wie möglich und parallel dazu neue Songs schreiben und unser Repertoire ausbauen. Anfangs Sommer wollen wir im Studio unser Album aufnehmen.