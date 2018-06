Mitte nächster Woche erwartet das Winterthurer Metall-Künstlerduo Chris Pierre Labüsch ein besonderer Besuch. 14 Kunstschaffende aus dem japanischen Okazaki weilen für ein paar Tage in der Eulachstadt. In der Galerie Labüsch auf dem Sulzerareal werden vom 21. Juni bis 25. August ihre Werke gezeigt. Bei den Exponaten handelt es sich um Malereien, Fotografien, japanische Schwert-Performances, Nageldesigns sowie Skulpturen. Initiator Chris Labüsch sagt: «Das wird eine kunterbunte Ausstellung mit vielen verschiedenen Stilrichtungen. Ein guter Moment für all jene, die schon immer einmal mit der japanischen Kultur und Kunst in Berührung kommen wollten.»

Im Ausland etabliert

Er und sein Künstlerkollege Pierre Labüsch haben beides im Jahr 2000 kennengelernt. Damals bot sich ihnen die Möglichkeit, ihre Eisen- und Stahl-Objekte in Japan zu präsentieren. Inzwischen haben sie sich insbesondere im Ausland etabliert und waren mit ihren Arbeiten auch schon öfters in Tokio, Futtsu und Okazaki präsent.

Künstler Chris Labüsch (2.v.r) und Medienverantwortlicher Remo Strehler (rechts neben ihm) bei ihrem letzten Besuch in Japan. (Foto: PD)

Durch die langjährige Verbundenheit mit Japan entwickelten sich über die Jahre auch Beziehungen zu den dortigen Landsleuten und Kunstfreunden. Chris Labüsch berichtet: «Die japanische Kultur hat etwas sehr Schweizerisches. Die Menschen sind zurückhaltend und brauchen Zeit, um sich gegenüber Fremden zu öffnen. Mittlerweile sind aber aus vielen Begegnungen gute Freundschaften entstanden.»

Japanische Darbietungen

Während des Besuchs der Künstlergruppe in Winterthur ist am 22. Juni auch ein japanischer Kulturabend eingeplant. Dank zweier Dolmetscher vor Ort, sind zudem persönliche Gespräche mit den Kunstschaffenden möglich. Nach einem Willkommensdrink und der Begrüssung durch Stadtpräsident Michael Künzle gibt es für die Besucher ausserdem ein japanisches Nachtessen sowie landestypische Darbietungen.