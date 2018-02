Am 8. März wird im Wohga-Chalet, bei den Eulachhallen, ab 19.15 Uhr zum 22. Mal die beste Winti-Wurst gekürt. Sieben Metzgereien stellen sich der Herausforderung. Gegründet wurde der Anlass einst von Jean-Pierre Mosimann und Peter Gubler, dem Präsidenten der Freunde der regionalen Metzgerschaft Winterthur.

Was macht für Sie generell eine perfekte Wurst aus?

Peter Gubler: Eine perfekte Winterthurer Wurst hat einen festen Biss, ist goldgelb geräucht und hat einen rassigen Geschmack. Sie schmeckt vom Grill und gesotten ausgezeichnet.

Und was macht die «Winti-Wurst» so speziell?

Sie hat einen hohen Magerfleischanteil, ist einzigartig im Geschmack und darf nur von unseren Vereinsmitgliedern produziert werden. Der Name ist beim Bundesamt für Geistiges Eigentum geschützt.

Die Prüfung findet zum 22. Mal statt. Was motivierte Sie einst, diesen Qualitätswettbewerb zu gründen?

Die Motivation entstand, als ich an einer Bäckergeneralversammlung hörte, dass diese auch Brotprüfungen veranstalten. Und dass das sicher spannend wäre es auch öffentlich zu veranstalten.

Folgende Metzgereien nehmen teil: Metzgerei Boos, Flaach

Dorfmetzgerei Brunner, Turbenthal

Metzgerei Buffoni AG, Illnau

Metzgerei Gubler AG, Winterthur

Hotz Fleisch Wurst Traiteur AG, Winterthur

Gebrüder Jucker Metzgerei AG, Kollbrunn

Metzgerei Würmli AG, Elgg

Gibt es einen speziellen, unvergesslichen Moment, den sie mit den bisherigen Wintiwurstprüfungen verbinden?

Das ist nach so vielen Veranstaltungen nicht einfach, aber ich denke die Prüfung mit Anton Mosimann, dem Koch der Königin, war schon speziell.

Nach welchen Kriterien wurde die Jury zusammengestellt?

Es sind Personen die gerne eine feine Wurst degustieren, einen Bezug zu Winterthur oder sonst einen gewissen Bekanntheitsgrad im Sport, Politik oder Gesellschaft haben.

Auch das Publikum bestimmt mit. Wie exakt läuft die Wahl am 8. März ab?

Die fünf Paare der Jury bewerten die Würste nach Aussehen, Geschmack und Schnittbild. Die Würste mit den meisten Punkten der Jury ist der Sieger der Wurstprüfung.

Jeder Metzgermeister ist persönlich vor Ort und betreut einige Tische im Publikumsbereich, bei denen das Publikum nach den selben Kriterien wie die Jurymitglieder die Würste Bewerten können. Auch unter den Jurymitgliedern im Publikum gibt es einen Preis zu gewinnen.