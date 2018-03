Die Besucher an der Wogah in Winterthur pirschten durch die Gänge auf der Suche nach Neuem. (Fotos: André Gutzwiller)

Die Besucher an der Wogah in Winterthur pirschten durch die Gänge auf der Suche nach Neuem. (Fotos: André Gutzwiller)

Die Besucher an der Wogah in Winterthur pirschten durch die Gänge auf der Suche nach Neuem. (Fotos: André Gutzwiller)

Die Besucher an der Wogah in Winterthur pirschten durch die Gänge auf der Suche nach Neuem. (Fotos: André Gutzwiller)

Die Besucher an der Wogah in Winterthur pirschten durch die Gänge auf der Suche nach Neuem. (Fotos: André Gutzwiller)

Die Besucher an der Wogah in Winterthur pirschten durch die Gänge auf der Suche nach Neuem. (Fotos: André Gutzwiller)

Die Besucher an der Wogah in Winterthur pirschten durch die Gänge auf der Suche nach Neuem. (Fotos: André Gutzwiller)

Die Besucher an der Wogah in Winterthur pirschten durch die Gänge auf der Suche nach Neuem. (Fotos: André Gutzwiller)

Die Besucher an der Wogah in Winterthur pirschten durch die Gänge auf der Suche nach Neuem. (Fotos: André Gutzwiller)

Die Besucher an der Wogah in Winterthur pirschten durch die Gänge auf der Suche nach Neuem. (Fotos: André Gutzwiller)

Die Besucher an der Wogah in Winterthur pirschten durch die Gänge auf der Suche nach Neuem. (Fotos: André Gutzwiller)

Die Besucher an der Wogah in Winterthur pirschten durch die Gänge auf der Suche nach Neuem. (Fotos: André Gutzwiller)

Die Besucher an der Wogah in Winterthur pirschten durch die Gänge auf der Suche nach Neuem. (Fotos: André Gutzwiller)

Die Besucher an der Wogah in Winterthur pirschten durch die Gänge auf der Suche nach Neuem. (Fotos: André Gutzwiller)

Die Besucher an der Wogah in Winterthur pirschten durch die Gänge auf der Suche nach Neuem. (Fotos: André Gutzwiller)

Die Besucher an der Wogah in Winterthur pirschten durch die Gänge auf der Suche nach Neuem. (Fotos: André Gutzwiller)

Die Besucher an der Wogah in Winterthur pirschten durch die Gänge auf der Suche nach Neuem. (Fotos: André Gutzwiller)

Die Besucher an der Wogah in Winterthur pirschten durch die Gänge auf der Suche nach Neuem. (Fotos: André Gutzwiller)

Die Besucher an der Wogah in Winterthur pirschten durch die Gänge auf der Suche nach Neuem. (Fotos: André Gutzwiller)

Die Besucher an der Wogah in Winterthur pirschten durch die Gänge auf der Suche nach Neuem. (Fotos: André Gutzwiller)

An der Messe für Wohnen, Haus und Garten – kurz Wohga pilgerten am Wochenende hunderte Umbauwütige, Einrichtungsinteressierte und Deko-Junkies. Am Samstagnachmittag war der Besucherandrang allerdings eher mässig, dafür war das Publikum interessierter und die Standbetreiber nahmen sich sichtlich gerne etwas mehr Zeit für das eine oder andere Beratungsgespräch.

Die Besucher pirschten durch die Gänge auf der Jagd nach Neuem. Die Wohn-Jäger trafen dann sogar auf echte Jäger: Die Jagdhorngruppe «Waldkauz Winterhur» die ihre traditionellen Stücke zum Besten gaben. (zo/gu)