Derzeit sind fünf Atomkraftwerke in der Schweiz in Betrieb. Das soll sich bis 2050 ändern. Das AKW Mühleberg im Kanton Bern soll 2019 ausser Betrieb genommen werden. Alle anderen sollen folgen, sobald sie als unsicher eingestuft werden. Doch darüber, was als noch sicher gilt, ist man sich in der Schweiz nicht im Klaren.

So wird momentan darüber diskutiert, ob das Kraftwerk im Beznau noch genügend sicher ist oder nicht. Dieses ist das älteste Kraftwerk der Schweiz. Die Umfrage von «Züriost» zeigt, was die Winterthurer vom Nuklearstrom halten.

Urs Mettler (44) aus Winterthur «Meiner Meinung nach gehört Atomstrom baldmöglichst abgeschafft. Ich finde es gefährlich und nicht so rentabel, wie alle immer sagen. Ausserdem hinterlassen wir unseren Nachkommen so grosse Probleme.»

Jenny Reimann (22) aus Winterthur «Ehrlich gesagt befasse ich mich nicht so mit diesem Thema. Aber es wäre sicher gut, wenn wir vom Atomstrom wegkommen und zum Beispiel mehr Solarstrom nutzen würden.»

Karin Kraska (55) aus Winterthur «Ich bin dafür, dass wir mehr auf alternative Energiequellen bauen. Wasser-, Wind- oder Solarenergie wäre alles toll. Gerade mit den vielen Seen und Flüssen, sollte das eigentlich auch gut möglich sein.»