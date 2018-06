Beim Versuch eine zwei Tonnen schwere Drehbank anzuheben, wurde ein 63-Jähriger eingeklemmt. (Symbolfoto: Andrew Magill from Boulder, USA - Lathe 2, CC BY 2.0)

Wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt, waren am Mittwochmorgen kurz vor 9 Uhr waren zwei Arbeiter in einem Werkgebäude in Winterthur damit beschäftigt, mit einer Hydraulikvorrichtung eine zwei Tonnen schwere Drehbank anzuheben. Aus noch ungeklärten Gründen kippte die Drehbank und klemmte einen 63-jährigen Arbeiter ein.

Dieser zog sich mittelschwere Verletzungen zu und wurde nach der Erstversorgung vor Ort durch ein Ambulanzteam mit einem Rettungswagen ins Spital gebracht. Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. (eka)