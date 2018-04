Der 23-Jährige Gabriel Kessler beantwortet in einem offenen Atelier am 14. April Fragen zu seinem Schaffen. (Foto: PD)

Anlässlich der aktuellen Ausstellung an der Kunstwand in der Cafeteria der Stadtbibliothek Winterthur von Gabriel Kessler findet am Samstag, 14. April, ein offenes Atelier mit dem Künstler statt. Darin möchte er den Besuchenden seine Freude am kreativen Schaffen weitergeben. «Ich freue mich auf die verschiedenen Menschen, die interessiert sind am Zeichnen und Malen», erzählt der 23-jährige.

Die Gäste bekommen die Gelegenheit, dem Kunststudenten beim Zeichnen zuzusehen und Fragen zu seinem Schaffen zu stellen. Tipps zu eigenen Arbeiten können eingeholt werden. Ebenso bietet sich die Möglichkeit, sich skizzieren zu lassen oder selbst eine Zeichnung anzufertigen.

Malen, was ihm vor die Nase kommt

Gabriel Kessler selbst malt am liebsten das, was er gerade sieht. «Darum zeigen meine Bilder Szenen von Orten, an denen ich mich gerade aufhalte.» Aufgewachsen in Elsau, besuchte Gabriel Kessler das Winterthurer Gymnasium Rychenberg. Nun studiert er in Luzern Kunst und Vermittlung.

Da er in letzter Zeit oft in Winterthur war, entstanden dort viele Bilder. «Schöne Motive gibt es aber überall», so Gabriel Kessler. An der Ausstellung zu sehen sind Aquarelle von der Steinberggasse, dem Bahnhof, dem Graben, der Kirche, dem Rathaus, dem Stadtpark und dem Museum Lindengut.

«Ich freue mich auf die verschiedenen Menschen, die interessiert sind am Zeichnen und Malen.» Gabriel Kessler, Künstler

Die Welt beobachten

Während dem Malen fasziniert den Künstler, dass er sich in seinen Gedanken verlieren kann. «Während dem Malen beobachte ich meine Umwelt ganz genau und versuche das Leben zu verstehen.» Durch seine Bilder möchte der 23-Jährige anderen Menschen eine Freude bereiten. Darum geht er mit der Philosophie, selbst etwas mit Liebe und Hingabe zu erschaffen, an die Arbeit. Die vielen Komplimente hätten ihn dabei ermuntert, immer weiter zu machen.

Gabriel Kessler malt Aquarelle von Winterthurer Alltagsszenen, wie hier am Hauptbahnhof. (Bild: Gabriel Kessler)

Konkrete Zukunftspläne

Als sich Gabriel Kessler vor drei Jahren dazu entschied, Kunst zu studieren, wusste er bereits, dass er später als Zeichnungslehrer arbeiten will. «Ich möchte einmal Lehrer werden, damit ich selbst von den Schülern etwas lernen darf.» Dabei sei sein Ziel, stets ein gutes Vorbild zu sein.

Das offene Atelier findet am Samstag, 14. April, von 12 bis 16 Uhr in der Stadtbibliothek Winterthur im 3. Obergeschoss statt. Die Ausstellung in der Cafeteria der Stadtbibliothek ist noch bis am 22. Mai zu sehen. www.winbib.ch