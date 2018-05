Annetta Steiner ist die höchste Winterthurerin. An der konstituierenden Sitzung zum Auftakt der neuen Legislatur wählte das Parlament die GLP-Frau zur neuen Präsidentin des Grossen Gemeinderats. Die Nachfolgerin von Felix Landolt (SP) erhielt 45 von insgesamt 54 gültigen Stimmen.

Erster Vizepräsident ist Andreas Geering (CVP). Er bekam 40 von 51 gültigen Stimmen. Zum zweiten Vizepräsident wurde Daniel Oswald bestimmt. Der SVP-Fraktionspräsident wurde mit 36 von 53 gültigen Stimmen gewählt.

Grenzen überwinden, um offen für Neues zu sein

Annetta Steiner bedankte sich in ihrer Rede zum Amtsantritt für die Wahl und nannte es eine «Ehre, den Gemeinderat in der Bevölkerung vertreten zu dürfen». Sie freue sich auf die verschiedenen Treffen mit den Winterthurerinnen und Winterthurern. «Viele Menschen setzten sich für unsere Stadt ein.» Besonders spannend fände sie es, wenn Grenzen überwunden würden. Dies hiesse nämlich, offen zu sein für Neues.

An ihre Ratskollegen gewandt meinte Annetta Steiner schliesslich, dass sie sich auf sachliche und faire Debatten freue, bei denen auch Platz für den einen oder anderen «Schmunzler» sei. Dabei sollen die Parlamentarier ihre künftigen Voten möglichst kurz und prägnant halten.

Tipps für effizientere Reden und eine Zukunftsvision

Die Thematik von effizienten Reden hatte zuvor bereits Silvo Stierli (SP) aufgegriffen. Dem amtslängsten Gemeinderat war die Aufgabe zuteilgekommen, die Sitzung zu leiten – zusammen mit dem jüngsten Parlamentarier, Felix Steeger (SP). Silvio Stierli bezeichnete die Frage von Effizienz bei Voten als richtig und nötig und bestärkte damit die Aussagen von Felix Landolt vor dem Ende seiner Amtszeit (wir berichteten).

«Voten sollten kurz und prägenant gehalten werden.» Annetta Steiner, neue Gemeinderatspräsidentin

«Wir sind Vorbilder und tragen eine Verantwortung», meinte Silvio Stierli. So wartete er mit einigen Tipps für kurze Ausführungen auf. Statt ein Votum mit der einzelnen Begrüssung der verschiedenen Anwesenden à la «Sehr geehrte Gemeinderatspräsidentin, sehr geehrter Stadtpräsident,…» zu beginnen, genüge ein einfaches «Grüezi mitenand». Auch sei die «wahre Flut von Powerpoint-Präsentationen» bei der Vorstellung von Weisungen seitens des Stadtrats auf Ausnahmen zu reduzieren. «Absolute No-Gos sind Youtube-Videos.»

Felix Steeger hob heraus, wie viel sich in den 25 Jahren seit seiner Geburt 1993 in Winterthur verändert habe. Daraus leitete der neue SP-Gemeinderat seine «jugendlichen Zukunftsträume fürs Jahr 2043» ab, wie er seine Vision nannte. In 25 Jahren würden die Menschen beispielsweise mehrheitlich mit dem Velo unterwegs sein und in gemeinnützigen Gebäuden wohnen.

Inline-Skating fiel ins Wasser

Im Anschluss an die Ratssitzung lud Annetta Steiner zur Wahlfeier ins Osttor. Verzichtet wurde wegen des regnerischen Wetters auf eine kurze Stadtrundfahrt auf Inline-Skates.

Alle vorgeschlagenen Kommissionsmitglieder wurden gewählt



Neben den drei Mitgliedern der Ratsleitung wurden weitere Posten verteilt. Marc Bernhard wurde als Ratsschreiber bestätigt. Dessen Stellvertreter ist neu Jürg Bachmann, der auf Marcel Wendelspiess folgt. Der Rechtskonsulent des Stadtrates wurde nicht mehr aufgestellt, weil der Gemeinderat 2019 einen eigenen Parlamentsdienst bekommt. Die von der Interfraktionellen Konferenz (IFK) vorgeschlagenen Mitglieder der vier Sachkommissionen für die Amtsdauer 2018 bis 2022 wurden alle einstimmig gewählt. Genaue Informationen zu den Mitgliedern der einzelnen Kommissionen finden Sie hier.