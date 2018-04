Wenn 180 junge Eiskunstläufer vom Winterthurer Schlittschuhclub und ebenso viele Stepptänzer, mehrheitlich aus Winterthur, unter Leitung des elffachen Weltmeisters im Stepptanz Daniel Borak in der poetischen Geschichte von «Heidi» eine gemeinsame Sache machen, dann rockt das Hallenstadion!

Verantwortlich dafür waren wie in den beiden vergangenen Austragungen von Kids on Ice, Nicole und Adrian Brüngger von «Skate Motion» mit Patrick und Gabriela Meier. «Es war mein Wunsch, in diesem Jahr die Show von Kids on Ice in eine richtige lebendige Geschichte zu verpacken, Heidi erschien uns da genau das Passende», freute sich die Initiantin und Trainerin des Winterthurer Schlittschuhclubs Nicole Brüngger.

Liedermacher Andrew Bond führte durch die Geschichte

Singend und erzählend führte der bekannte Liedermacher Andrew Bond durch die bezaubernde Geschichte. Kleine und grössere graziöse und sportliche Eiskunstläufer, darunter erfreulicherweise auch einige Jungs, begeisterten mit ihren gekonnten Darbietungen das Publikum, darunter auch Intergold- und Goldtest-Läuferinnen in ihren Hauptrollen etwa als Grossmutter von Heidi, Fräulein Rottenmeier oder Tante Dete. «Ich freue mich riesig auf die Show, liebe meine Rolle als Grossmutter, in der ich mit einem Solo, daneben aber auch noch in Gruppennummern auftreten darf», erklärt die 19-jährige elegant präsentierende Goldtest-Läuferin Lorena Salzmann. Gleich neun kleine, bezaubernde Mädchen, die bereits tolle Sprünge und Pirouetten auf das Eis zauberten, durften in die begehrte Rolle der Heidi schlüpfen und zusammen mit Peter die schöne Alpenwelt geniessen und Klara die gute Bergluft schmackhaft machen.

Neue Schweizermeisterin startet für Winterthur

Bewunderter Stargarast war die neue Schweizermeisterin Alexia Paganini, die für den Winterthurer Schlittschuhclub international auf höchstem Niveau startet und sich in der Rolle der Klara mit Grazie und Eleganz nahtlos in die Heidi-Geschichte integrierte. Im Anschluss an die Show wurde der neue Schweizer Shooting Star natürlich von vielen kleinen und grossen Fans umlagert und um Autogramme gebeten.

Ein weiteres Aushängeschild des Winterthurer Schlittschuhclubs war Noah Scherer, Paarlauf-Schweizermeister 2016. Zusammen mit der talentierten Julia von Büren, der 16-jährigen neuen Winterthurer Clubmeisterin, präsentierte sich Scherer, der beim Winterthurer Schlittschuhclub sein Können als Assistenztrainer an den Nachwuchs weitergibt, von seiner eleganten Seite und durfte grossen Applaus entgegen nehmen.

Rund 400 Stunden für die Kostüme

Damit sich die kleinen und grossen Kufenkünstler in ihren Rollen so richtig authentisch fühlen konnten, kreierte die Winterthurer Designerin Sandra Braun mit grossem Geschick 40 wunderschöne, fantasievolle Kostüme mit vielen Details nach Mass. «Dafür habe ich rund 400 Stunden eingesetzt, die Kostüme müssen für die Eiskunstläufer natürlich alle aus dehnbarem Stoff sein», erklärte die engagierte Designerin.

Ein familiärer Zusammenhalt

Besonders gelungen war die Ergänzung der Eiskunstläufer durch 180 ambitionierte Stepptänzer aus sieben Schweizer Clubs unter Leitung des Winterthurers Daniel Borak. Der elffache Weltmeister, der auch ein Engagement in den USA hat, übernahm mit Freude die Choreographie. «Wir Stepptänzer sind in der Schweiz wie eine gemeinsame grosse Familie, verstehen uns prächtig und so konnten sich alle Beteiligte, die aus der ganzen Schweiz für Kids on Ice angereist waren, problemlos in die Gesamtpräsentation einreihen», sagte der 28-Jährige, der mit seiner Mutter Liba Borak erfolgreich ein Tanzstudio in Winterthur leitet.

«Wir sind mit dem Ergebnis der diesjährigen Show vollends zufrieden, glückliche, strahlende Kinderaugen danken es uns und wir hoffen sehr auf eine nächste Auflage von Kids on Ice», zog Nicole Brüngger am Schluss ein positives Fazit. Bernie Bernhard