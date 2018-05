Eindrücke vom Afro-Pfingsten-Markt am Freitag, 18. Mai, in der Altstadt Winterthur. (Foto Jonas Demmerle)

Eindrücke vom Afro-Pfingsten-Markt am Freitag, 18. Mai, in der Altstadt Winterthur. (Foto: Marko Stevic)

Eindrücke vom Afro-Pfingsten-Markt am Freitag, 18. Mai, in der Altstadt Winterthur. (Foto: Jonas Demmerle)

Eindrücke vom Afro-Pfingsten-Markt am Freitag, 18. Mai, in der Altstadt Winterthur. (Foto Jonas Demmerle)

Eindrücke vom Afro-Pfingsten-Markt am Freitag, 18. Mai, in der Altstadt Winterthur. (Foto Jonas Demmerle)

Eindrücke vom Afro-Pfingsten-Markt am Freitag, 18. Mai, in der Altstadt Winterthur. (Foto: Marko Stevic)

Eindrücke vom Afro-Pfingsten-Markt am Freitag, 18. Mai, in der Altstadt Winterthur. (Foto: Marko Stevic)

Eindrücke vom Afro-Pfingsten-Markt am Freitag, 18. Mai, in der Altstadt Winterthur. (Foto Jonas Demmerle)

Eindrücke vom Afro-Pfingsten-Markt am Freitag, 18. Mai, in der Altstadt Winterthur. (Foto Jonas Demmerle)

Eindrücke vom Afro-Pfingsten-Markt am Freitag, 18. Mai, in der Altstadt Winterthur. (Foto: Marko Stevic)

Eindrücke vom Afro-Pfingsten-Markt am Freitag, 18. Mai, in der Altstadt Winterthur. (Foto Jonas Demmerle)

Eindrücke vom Afro-Pfingsten-Markt am Freitag, 18. Mai, in der Altstadt Winterthur. (Foto: Marko Stevic)

Eindrücke vom Afro-Pfingsten-Markt am Freitag, 18. Mai, in der Altstadt Winterthur. (Foto Jonas Demmerle)

Eindrücke vom Afro-Pfingsten-Markt am Freitag, 18. Mai, in der Altstadt Winterthur. (Foto: Marko Stevic)

Eindrücke vom Afro-Pfingsten-Markt am Freitag, 18. Mai, in der Altstadt Winterthur. (Foto Jonas Demmerle)

Eindrücke vom Afro-Pfingsten-Markt am Freitag, 18. Mai, in der Altstadt Winterthur. (Foto: Marko Stevic)

Eindrücke vom Afro-Pfingsten-Markt am Freitag, 18. Mai, in der Altstadt Winterthur. (Foto Jonas Demmerle)

Eindrücke vom Afro-Pfingsten-Markt am Freitag, 18. Mai, in der Altstadt Winterthur. (Foto: Marko Stevic)

Eindrücke vom Afro-Pfingsten-Markt am Freitag, 18. Mai, in der Altstadt Winterthur. (Foto: Marko Stevic)

Eindrücke vom Afro-Pfingsten-Markt am Freitag, 18. Mai, in der Altstadt Winterthur. (Foto: Marko Stevic)

Eindrücke vom Afro-Pfingsten-Markt am Freitag, 18. Mai, in der Altstadt Winterthur. (Foto: Marko Stevic)

Eindrücke vom Afro-Pfingsten-Markt am Freitag, 18. Mai, in der Altstadt Winterthur. (Foto Jonas Demmerle)

Eindrücke vom Afro-Pfingsten-Markt am Freitag, 18. Mai, in der Altstadt Winterthur. (Foto Jonas Demmerle)

Eindrücke vom Afro-Pfingsten-Markt am Freitag, 18. Mai, in der Altstadt Winterthur. (Foto Jonas Demmerle)

Eindrücke vom Afro-Pfingsten-Markt am Freitag, 18. Mai, in der Altstadt Winterthur. (Foto: Marko Stevic)

Eindrücke vom Afro-Pfingsten-Markt am Freitag, 18. Mai, in der Altstadt Winterthur. (Foto Jonas Demmerle)

Eindrücke vom Afro-Pfingsten-Markt am Freitag, 18. Mai, in der Altstadt Winterthur. (Foto: Marko Stevic)

Eindrücke vom Afro-Pfingsten-Markt am Freitag, 18. Mai, in der Altstadt Winterthur. (Foto Jonas Demmerle)

Eindrücke vom Afro-Pfingsten-Markt am Freitag, 18. Mai, in der Altstadt Winterthur. (Foto Jonas Demmerle)

Eindrücke vom Afro-Pfingsten-Markt am Freitag, 18. Mai, in der Altstadt Winterthur. (Foto Jonas Demmerle)

Eindrücke vom Afro-Pfingsten-Markt am Freitag, 18. Mai, in der Altstadt Winterthur.

Eindrücke vom Afro-Pfingsten-Markt am Freitag, 18. Mai, in der Altstadt Winterthur. (Foto Jonas Demmerle)

Eindrücke vom Afro-Pfingsten-Markt am Freitag, 18. Mai, in der Altstadt Winterthur. (Foto Jonas Demmerle)

Eindrücke vom Afro-Pfingsten-Markt am Freitag, 18. Mai, in der Altstadt Winterthur. (Foto: Marko Stevic)

Eindrücke vom Afro-Pfingsten-Markt am Freitag, 18. Mai, in der Altstadt Winterthur. (Foto Jonas Demmerle)

Eindrücke vom Afro-Pfingsten-Markt am Freitag, 18. Mai, in der Altstadt Winterthur. (Foto Jonas Demmerle)

Eindrücke vom Afro-Pfingsten-Markt am Freitag, 18. Mai, in der Altstadt Winterthur. (Foto: Marko Stevic)

Eindrücke vom Afro-Pfingsten-Markt am Freitag, 18. Mai, in der Altstadt Winterthur. (Foto: Marko Stevic)

Eindrücke vom Afro-Pfingsten-Markt am Freitag, 18. Mai, in der Altstadt Winterthur. (Foto Jonas Demmerle)

Eindrücke vom Afro-Pfingsten-Markt am Freitag, 18. Mai, in der Altstadt Winterthur. (Foto Jonas Demmerle)

Eindrücke vom Afro-Pfingsten-Markt am Freitag, 18. Mai, in der Altstadt Winterthur. (Foto Jonas Demmerle)

Eindrücke vom Afro-Pfingsten-Markt am Freitag, 18. Mai, in der Altstadt Winterthur. (Foto Jonas Demmerle)

Eindrücke vom Afro-Pfingsten-Markt am Freitag, 18. Mai, in der Altstadt Winterthur. (Foto Jonas Demmerle)

Eindrücke vom Afro-Pfingsten-Markt am Freitag, 18. Mai, in der Altstadt Winterthur. (Foto Jonas Demmerle)

Eindrücke vom Afro-Pfingsten-Markt am Freitag, 18. Mai, in der Altstadt Winterthur. (Foto: Marko Stevic)

Eindrücke vom Afro-Pfingsten-Markt am Freitag, 18. Mai, in der Altstadt Winterthur. (Foto Jonas Demmerle)

Eindrücke vom Afro-Pfingsten-Markt am Freitag, 18. Mai, in der Altstadt Winterthur. (Foto Jonas Demmerle)

«Das bunte Fest versinkt im Grau» titelten wir gestern zum ersten Markttag der diesjährigen Afro-Pfingsten. Glücklicherweise wurde es am Abend besser, die ersten Konzerte in der Altstadt sowie in der Reithalle gingen gut über die Bühne.

Heute Freitag ist Petrus besser gesinnt, denn es lacht die Sonne. So konnten neu unter anderem die Aussteller vom FairMarket auf dem Kirchplatz unter besten Vorraussetzungen ihre Stände öffnen.

Klicken Sie sich oben durch die ersten Eindrücke vom Freitag an den Afro-Pfingsten. In den nächsten Stunden folgen noch weitere Bilder und ein Videobeitrag.