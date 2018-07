In den Kunsträumen Oxyd in Wülflingen stellt sie bis 14. Juli ihre neue Werkserie aus. (Foto: Tina Schöni)

Rebekka Gnädinger stellt dar, was nicht sein kann – erst im Kopf, dann im Atelier. Inspiriert von Erinnerungen, der Natur und ihren Reisen erschafft die 36-Jährige farbenprächtige Kunstwerke. Ihre neue Werkserie ist von ihrem Aufenthalt im senegalesischen St. Louis 2016 geprägt. Zwölf Bilder davon hat sie in einer Einzelausstellung unter dem Titel «Là où je suis, c’est loin d’ici» (zu Deutsch «Da wo ich bin, ist weit weg von hier») noch bis am 14. Juli in den Oxyd-Kunsträumen in Wülflingen ausgestellt.

Es ist ein farbenreicher Rundgang mit Aufzeichnungen ihrer Eindrücke, die sie mit auf Öl, Papier, hinter Glas und auf Leinwand mal abstrakt und mal gegenständlich verwirklichte. «Ich thematisiere die Sehnsucht, die Kraft der Imagination und der Erinnerung sowie das Reisen», sagt Rebekka Gnädinger.

Kunst als Faszination und Notwendigkeit

Das Interesse an Kunst sei ihr quasi in die Wiege gelegt worden. «Ich wuchs in einem sehr kunst- und kulturinteressierten Umfeld auf. Beim Besuch im Atelier eines Malers stand für mich mit 16 Jahren fest. So ein Leben möchte ich auch führen.» Was mit einem Stift in der Hand begann, resultierte 2011 mit der «ersten grösseren Bestätigung von aussen».

Rebekka Gnädinger erhielt den Förderpreis der Stadt Winterthur. In der Zwischenzeit kann sie von ihrem Schaffen leben. Sie sagt: «Kunst ist für mich eine absolute Faszination und Notwendigkeit zugleich.»