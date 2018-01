Admir Mehmedi verlässt Leverkusen nach zweieinhalb Jahren und 86 Pflichtspielen (13 Tore). In dieser Saison kam der 26-jährige Flügel in zwölf Einsätzen, acht davon in der Startformation, auf zwei Tore. Der Winterthurer war 2013 von Dynamo Kiew in die Bundesliga zu Freiburg gekommen, zwei Jahre später zog er nach Leverkusen weiter.

Wolfsburg, das in der Winterpause mit Renato Steffen (von Basel) bereits einen Schweizer Nationalspieler engagiert hat, soll gemäss deutschen Medienberichten eine Ablösesumme von bis zu zehn Millionen Euro bezahlen.

Wolfsburgs Trainer, der Walliser Martin Schmidt, hält grosse Stücke auf Mehmedi: «Admir bringt grosse Erfahrung mit, ist dabei aber noch längst nicht am Ende seiner Entwicklung angekommen. Mit ihm haben wir im Angriffsspiel mehr Möglichkeiten, sind noch kompletter aufgestellt und damit schwerer auszurechnen.»

Wolfsburg wurde mit Mehmedis Verpflichtung noch einmal auf dem Transfermarkt tätig, weil der seit Anfang November verletzte Pole Jakub Blaszczykowski (Rückenprobleme) länger ausfällt als erwartet. Wie Steffen und Josip Brekalo, der dritte Neuzuzug der Winterpause, ist Mehmedi für die offensive Aussenbahn vorgesehen. (sda)