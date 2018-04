Einer der grossen Winterthurer Sportler ist abgetreten. Adrian Wichser hat nach 21 Jahren professionellem Eishockey vor kurzem seinen Rücktritt erklärt. «Ich habe gespürt, dass es der richtige Zeitpunkt ist.» Der EHC Winterthur verliert dadurch zwar seinen Captain, dem Verein bleibt er aber erhalten. Ab Sommer wird Adrian Wichser in einem 50-Prozent-Pensum einerseits die Eishockeyschüler der neuen Kunst- und Sportschule beim Deutweg ausbilden, andererseits als sogenannter Skills-Coach für den EHCW-Nachwuchs amten. «Diese Chance war auch ein Grund, weshalb ich meine Karriere beendete.»

Individuell mit den Kindern arbeiten

Als Ausbildner wird sein künftiger Alltag daraus bestehen, mit den Schülern Grundsätzliches wie Schlittschuhlaufen, Schiessen und Passen zu üben, aber auch an Einzelheiten im technischen und taktischen Bereich zu feilen. «Ich möchte recht individuell mit den Kindern arbeiten, je nachdem welche Voraussetzungen und Talente sie mitbringen.» Seine wichtigste Lektion aber lautet: «Ohne Spass geht es nicht.»

Die genaue Ausgestaltung seiner Aufgaben an der Kunst- und Sportschule sei noch in der Planung, vieles hänge davon ab, wie viel Eiszeit er zur Verfügung habe. Auch sein konkretes Aufgabengebiet im Nachwuchs des EHCW, müsse er mit den Verantwortlichen noch besprechen.

Zweimal Schweizer Meister

Bei seinem künftigen Job kann Adrian Wichser jedenfalls auf einen grossen Fundus an Erfahrungen zurückgreifen. 1997 wechselte er vom EHC Winterthur nach Kloten. Fünf Jahre später zog er weiter zum HC Lugano, mit dem der begnadete Techniker 2003 Schweizer Meister und Torschützenkönig wurde.

Den Titel holte Adrian Wichser nochmals 2008, diesmal mit den ZSC Lions. Am liebsten erinnert er sich aber ans Folgejahr: «Der Sieg in der Champions Hockey League 2009 als komplette Aussenseiter war wohl der schönste Erfolg meiner Karriere.» Was der Winterthurer ganz bescheiden nicht erwähnt: Er wurde Topskorer des Turniers.

Für die Schweiz absolvierte Adrian Wichser insgesamt 99 Länderspiele. Er nahm mit der Nati an fünf WM-Endrunden sowie an den Olympischen Spielen 2006 in Turin teil. Sehr gerne erinnert sich der Winterthurer an die Weltmeisterschaften in Tschechien (2004) und in Russland (2007) zurück. «Die Menschen dort sind richtig Hockey-begeistert, das war schon speziell.» Gut im Gedächtnis geblieben ist ihm besonders der Viertelfinal vor 14 Jahren in Prag. «Wie im Jahr zuvor flogen wir gegen die Slowakei mit 1:3 aus dem Turnier, obwohl wir gut mit dem Gegner mithalten konnten.»

Erste und letzte Station EHCW

Seine letzten zwei Jahre als Eishockeyspieler verbrachte Adrian Wichser bei seinem Stammverein. Der EHCW war mittlerweile in die zweithöchste Liga aufgestiegen. «Die beiden Saisons hier in Winterthur waren ein schöner Abschluss.» Er habe auch während seiner Karriere bei anderen Vereinen die Resultate des EHCW verfolgt. «Wann es möglich war, habe ich mir auch Spiele vor Ort live angesehen.» Die Bindung zum Klub ging also nie verloren.

Als er 19 Jahre nach seinem Abgang aus Winterthur wieder heimkehrte, traf er auf einige altbekannte Gesichter. So betreibt Anneliese Sutter immer noch den Glühweinstand an den Heimspielen des EHCW. Seit 1982 führt sie diesen – damals noch auf dem Zelgi, wo Adi Wichser das Schlittschuhlaufen lernte. «Es ist lustig, dass einige seit meiner Juniorenzeit immer noch im Verein sind», sagt der Winterthurer. Und so schliesst sich für ihn irgendwie ein Kreis.