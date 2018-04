Die Abwassergebühren wurden in Winterthur letztmals 2013 erhöht, wie das Departement Bau am Freitag mitteilte. Bis 2016 stieg die Verschuldung auf rund 105 Millionen Franken an.

Bei unveränderten Gebühren würde die Verschuldung mittelfristig kritisch werden, zumal bei der Stadtentwässerung und Kläranlage hohe Investitionen anstehen. Deshalb hat der Stadtrat nun eine Erhöhung der Gebühren um 15 Prozent auf nächstes Jahr beschlossen.

Mittelfristig werden gemäss Mitteilung weitere Anpassungen notwendig. Die neuen Gebühren wurden am Freitag amtlich publiziert, es gilt eine Rekursfrist von 30 Tagen. (sda)