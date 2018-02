Ihr Qualifikationssieg steht seit Dienstag fest, auf die leichte Schulter nehmen die Rosenstädter die verbleibenden Partien vor dem Play-off dennoch nicht. Und wie sich gestern zeigte, lohnt es sich, die Spiele konsequent anzugehen. Als Sven Berger für die Gäste in der 22. Minute auf 3:0 erhöhte, war der Widerstand der Winterthurer früh gebrochen.

In der Folge konnten die Lakers schalten und walten wie sie wollten, und das ohne nur annähernd noch an ihr Leistungslimit gehen zu müssen. Quasi im Schongang kamen sie so letztlich zu einem klaren 6:0-Erfolg.

Nur neun Schüsse zugelassen

Es war der achte Zu-Null-Sieg der St. Galler im 43. Meisterschaftsspiel, drei weitere gelangen in den fünf Partien auf dem Weg zum Cup-Titel. Einen Shutout konnte Kevin Liechti verbuchen, deren neun (inklusive Cup) Melvin Nyffeler. Und nie davor hatte letzterer derart wenig dafür leisten müssen als gestern. Lediglich neun Schüsse brachten die Winterthurer in 60 Minuten auf das Gehäuse des 23-jährigen Keepers, der damit seine ausgezeichneten Statistiken weiter verbesserte.

Auch einige Teamkollegen von Nyffeler nutzten die zu Beginn hohe Fehlerquote und dann geringe Gegenwehr der Gastgeber, um ihre Werte zu steigern. So rückte der Kanadier Dion Knelsen dank seiner Treffer 26 und 27 (5:0/40., 6:0/53.) bis auf einen Einschuss an Langenthals Liga-Toptorjäger Brent Kelly heran oder schloss Steve Mason mit seinem zweiten Shorthander (17./2:0) zum in dieser Kategorie führenden Sextett auf.

Den Rhythmus hoch halten

Mason hatte dann auch die Erklärung für den souveränsten Auftritt gegen Winterthur überhaupt parat: «Das Play-off rückt näher. Es geht nun darum, den Rhythmus hoch zu halten, sich ein gutes Gefühl zu erarbeiten und ja keine schlechten Gewohnheiten anzueignen.» Kommende Woche stehen die drei abschliessenden Qualifikationsspiele an. Mit Thurgau (Mittwoch) und Visp (Freitag) reisen zwei Team an den Obersee, für die es darum geht, das Heimrecht zu verteidigen respektive sich zu erkämpfen. Und am Sonntag kommt es in Langenthal nochmals zu Kräftemessen mit Tabellenzweiten und amtierenden B-Meister. «Auch da wollen wir nochmals eine Duftmarke setzen», sagt Mason dazu. (zo)