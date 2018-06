(Medienmitteilung der Krebsliga des Kantons Zürich)

Irène Bodenmann-Meli, Geschäftsführerin des Veltheimer Restaurants Sternen, strahlte am Freitag, 15. Juni, über beide Ohren. Der Charity-Anlass «Gmeinsam für e starchi Sach», den sie zusammen mit der Krebsliga Zürich zugunsten des Winterthurer Turmhaus auf die Beine gestellt hatte, war ein grosser Erfolg. Über 3300 Franken kamen durch die Versteigerung zweier Bänkli und durch die grosse Spendenbereitschaft der Gäste für den Betrieb des Begegnungszentrums zusammen. Einer der sich auch freute war Stadtpräsident Michael Künzle. Er ersteigerte eines der Sitzmöbel.

Es passte einfach alles: Das Wetter war lau, die Stimmung ausgelassen und die Gäste geduldig. Ein wenig Zeit musste man mitgebracht haben, denn auch wenn die freiwilligen Helferinnen, die das Sternen-Team unterstützten, ihr Bestes gaben, mit so vielen Gästen hatte man kaum gerechnet. Umso schöner für den Charity-Anlass «Gmeinsam für e starchi Sach», für den sich Wirtin Irene Bodenmann-Meli, Künstlerinnen aus dem Turmhaus, die City-Vereinigung Junge Altstadt Winterthur und viele andere stark gemacht hatten. «Es ist ganz wunderbar, dass so viele Menschen gekommen sind», freute sich Turmhaus-Leiterin Antje Mirwald zurecht.

Zum Dritten für den Stadtpräsidenten

Während die einen noch über den kleinen, aber feinen Bazar schlenderten und so manche Kostbarkeit erstanden, machte sich gegen kurz vor 18 Uhr auf der Gartenterrasse Unruhe breit. Stadtammann Roland Isler, nun in seiner Funktion als Auktionator, stand inmitten der Gäste; los ging es mit der Versteigerung. Erst wurden Bilder und Figuren einiger Turmhaus-Künstlerinnen an Mann und Frau gebracht. Dann gelangten die beiden Hauptattraktionen, zwei von krebsbetroffenen Frauen liebevoll gestaltete Bänkli, unter den sprichwörtlichen Hammer. Mit Eifer überboten sich die Teilnehmenden, schraubte doch Roland Isler schlagfertig und mit viel Humor den Preis in die Höhe – bis schliesslich der letzte Zuschlag an Stadtpräsident Michael Künzle ging.

Der kann sich nun über ein neues farbenfrohes Sitzmöbel freuen, das er am selben Abend noch abtransportierte. Das zweite Bänkli, schwarz-weiss mit Zentangle-Muster und Bienli, sicherte sich eine Dame, die sich sichtlich freute und mit Irène Bodenmann-Meli und der Kellnerin posierte.

Rund 3300 Franken fürs Turmhaus

Am Ende des Abends befanden sich einschliesslich Versteigerung rund 3300 Franken in der Spendenbox, die nun in den Betrieb des Begegnungs-und Informationszentrums der Krebsliga Zürich, das Turmhaus, fliessen. «Dieser Anlass gab mir die Chance, etwas zurückzugeben von dem, was ich im Turmhaus an Gutem erhalte», sagte Irène Bodenmann-Meli und war sichtlich gerührt über die grosse gemeinsame Unterstützung durch die Anwesenden.