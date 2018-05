Zappa Doing, Comicladen in der Altstadt Winterthur. (Foto: Christian Saggese)

Solche Wühltische wurden dank der Erfolgsserie «The Big Bang Theory» so richtig kultig. (Foto: Christian Saggese)

Wenn Sheldon, Leonard, Howard und Raj um den Wühltisch in Stuarts Comicladen stehen, lachen weltweit Millionen Menschen über deren unbeholfenen Gespräche. Die Erfolgsserie «The Big Bang Theory» hat einen neuen Hype um Comicläden ausgelöst. Dies spürt man auch bei Zappa Doing, der am kommenden Samstag, 2. Juni das 30-Jahr-Jubiläum feiert (siehe Box unten). «Wir haben nicht ganz ohne Hintergedanken ebenfalls einen solchen Wühltisch aufgestellt», sagt Geschäftsinhaberin Agi Schnyder und grinst. «Und tatsächlich erleben wir dort manchmal Situationen mit, die 1:1 aus der Serie stammen könnten.»

Stört es sie aber nicht, dass gerade auch durch diese Serie Comicläden noch immer mit Nerdtum verbunden werden? «Nein, wieso auch, natürlich sind wir Nerds», antwortet sie lachend. «Zwar sind Comics trendiger denn je, aber letztlich bleibt es eben doch eine Randerscheinung.»

Comics galten als minderwertig

Als René Brügger den Winterthurer Fachhandel vor 30 Jahren eröffnete, hatten Comics in der Gesellschaft einen völlig anderen Stellenwert. «Sie wurden insbesondere von Erwachsenen als minderwertig, als etwas schmutziges angesehen», weiss Agi Schnyder. Auch in Bibliotheken hätte man dieses Medium nicht gefunden.

Ein wenig nachvollziehen könne sie die damalige Meinung. «Karikatur und Comic kommt natürlich aus einer derben und rauen Ecke. Aber in den vergangenen 30 Jahren stelle ich eine stetige Zunahme an Themen und künstlerischem Ausdruck fest. Charaktere sind vielschichtiger, Zeichenstile vielfältiger, die Geschichten anspruchsvoller geworden. Comic ist unterdessen auch hierzulande eine anerkannte Kunstform.»

Dass Comics den Mainstream erreicht haben, hätte aber auch mit den erfolgreichen Superhelden-Verfilmungen im Kino zu tun. «Und ganz simpel damit, dass die Kinder, die sie bereits vor 30 Jahren gelesen haben, heute erwachsen sind und die Lust daran nie verloren haben», so Agi Schnyder.

Asterix ein Dauerrenner

Auch wenn mittlerweile neue Comics wie Pilze aus dem Boden schiessen, schlage das Herz ihrer Kunden noch immer für die Klassiker. «Im letzten Jahr war der neue Asterix unser grösster Verkaufsschlager.» Auch die Manga-Reihen Fairy Tail, One Piece und One Punch Man laufen überdurchschnittlich gut.

Die Lieblingsreihe des Zappa-Doing-Teams sei momentan aber Hilo. «Das ist der erste Comic, der nicht nur für etwa 7-jährige Buben gemacht ist, sondern auch die Charaktere sprechen genauso, wie es Jungs in diesem Alter eben tun.»