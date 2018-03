Am Oberen Graben liest er am 20. April aus seinem Werk, das von der Stadt Winterthur ausgezeichnet wurde. (Foto: Talina Steinmetz)

Der Winterthurer Wolfgang Weigand hat ein neues Buch verfasst. In «Grenzgänger» rückt er Menschen in den Mittelpunkt, die in ihrem Leben am Abgrund stehen. (Foto: PD)

Grenzgänger – das sind sie wohl alle, die Protagonisten in Wolfgang Weigands neustem Buch. 23 Kurzgeschichten umfasst der Erzählband des Winterthurers, der diesen April erscheinen wird. Der Autor geht in «Grenzgänger – Erzählungen auf der Kippe» ernsten Themen nach. Seine Figuren kreisen um Schamgefühle, Tabus, Ängste und Kontrollverluste.

Da ist zum Beispiel ein Pfarrer, der eine minderjährige, krebskranke Nachbarin stalkt. Da ist ein Vater, der seinem Sohn Andreas Briefe ins Gefängnis schickt und so den durch ihn begangenen Mord endlich verstehen will. Und da ist eine Amour Fou, in der beim Date einer ehemaligen Nonne ihre Missbrauchsgeschichte wieder auftaucht.

«Mich interessiert, was diese Protagonisten in bestimmten Situationen zu ihrem Handeln bewegt.» Wolfgang Weigand, Autor

Wolfgang Weigand präzisiert: «Es sind Geschichten von Personen, die am Abgrund stehen, die Fassung verlieren und deren Leben plötzlich aus den Fugen gerät oder die es neu finden.» All diese Menschen stehen irgendwo zwischen Abbruch und Neuanfang, Verlieren und Finden. «Genau diese Grauzone hat meine Neugierde geweckt. Mich interessiert, was diese Protagonisten in bestimmten Situationen zu ihrem Handeln bewegt.»

Beruflich hat der Winterthurer mit Menschen zu tun, die durch den Verlust eines Menschen Halt verloren haben. Seit Jahren gestaltet er Bestattungszeremonien, bietet Hinterbliebenen Trauerbegleitung an und hält Se–minare zum Thema Umgang mit Tod und Trauer. Zudem ist er als Kabarettist und Autor tätig und organisiert regelmässig die Veranstaltungsreihe Café Goodbye im Bistro Dimensione.

Fantasie und Beobachtung

Inspirationen für seine Geschichten gewinnt Wolfgang Weigand nicht nur bei der Arbeit, sondern auch im Alltag. Als er beispielsweise auf einer Donau-Schifffahrt war, machte er eine interessante Beobachtung im Speisesaal. «Die Gäste setzten sich immer an den gleichen Ort, als ob es eine Sitzordnung geben würde. Ich fand das spannend und komisch zugleich, weil Menschen eben gern an Gewohnheiten festhalten.» Diese Erkenntnis machte der Winterthurer schliesslich zum Thema einer seiner Kurzgeschichten.

Zum Schreiben zieht er sich gern zurück. Er brauche Ruhe, um seine Ideen und Gedanken aufs Papier zu bringen. Die Geschichten in «Grenzgänger» haben zum Teil reale Hintergründe, sind jedoch mit literarischer Fiktion sehr frei gestaltet. «Einige Anekdoten stammen sogar aus meinem persönlichen Umfeld. Auch biografische Elemente habe ich miteinbezogen, weil es mich reizt, sie in einen neuen Kontext zu stellen.»

Von den Büchern leben können

Am 20. April liest er am Oberen Graben 2 im Kellergewölbe zum ersten Mal aus seinem neuen Werk. Wolfgang Weigand arbeitet aber bereits an seinen nächsten Schreibprojekten: ein Roman, über den Bürgerkrieg in Syrien und ein Bild-Text-Band zum Thema Abschied. Um sich voll aufs Schreiben fokussieren zu können, zieht er sich an den Walensee zurück, wo er eine kleine Hütte gemietet hat.

«Das Schreiben ist für mich ein Nullsummenspiel.» Wolfgang Weigand, Autor

Im Dezember 2017 erhielt er von der Stadt Winterthur für sein Erzählprojekt «Grenzgänger» den dritten Preis und wurde mit einem Werkbeitrag in der Höhe von 5000 Franken belohnt. Das Geld investierte er in diesen Rückzugsort. Irgendwann hofft er, vom Schreiben leben zu können. «Dieser Traum ist jedoch schwer zu erreichen. Bisher ist es für mich ein Nullsummenspiel.»