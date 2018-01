Die Winterthurer Singfrauen sind seit 20 Jahren in der ganzen Welt unterwegs. Die Gründerin des Frauenchors, Franziska Welti, blickt in die Vergangenheit und Zukunft und verrät das Erfolgskonzept der Singfrauen. Am Donnerstag, 25. Januar, wird das Jubiläum gefeiert.