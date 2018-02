Auf einer Baustelle an der Zwinglistrasse wurde ein Arbeiter schwer verletzt. (Symbolfoto: Kapo ZH)

Mehrere Arbeiter waren kurz nach 10 Uhr auf einer Baustelle an der Zwinglistrasse in Winterthur damit beschäftigt, mit Unterstützung eines Krans Gerüstteile in die dritte Etage eines Neubaus zu hieven. Aus noch ungeklärten Gründen löste sich die Ladung und fiel aus einer Höhe von circa fünf Metern auf einen unten vorbeigehenden Arbeiter.

Dieser zog sich gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei Zürich schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen ins Spital gebracht werden. Die Ursache des Unfalls wird durch die Kantonspolizei Zürich und die zuständige Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland untersucht.