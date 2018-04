Ein Unfall mit Totalschaden. Am Sonntagmorgen, gegen 5.15 Uhr, fuhr ein 18-jähriger Mann mit seinem Auto auf der Reitplatzstrasse Richtung Sportplatz Töss. Aus bis dato unbekannten Gründen verlor der Lenker die Herrschaft über sein Fahrzeug, kam nach links von der Strasse ab und fuhr rund 40 Meter weit in den Wald hinein.

Dabei prallte das Auto gegen keinen Baum, wie die Stadtpolizei Winterthur informiert. Im Fahrzeug befanden sich noch vier weitere Personen im Alter von 18 und 19 Jahren. Drei Mitfahrerinnen wurden leicht verletz, konnten das Spital aber gleichentags wieder verlassen.

Öl ausgelaufen

Das Fahrzeug wurde durch Baumstrünke stark beschädigt. Aus dem Unterboden lief Öl aus, welches ins Erdreich geriet. Aus diesem Grund musste die Feuerwehr und das AWEL (Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft) aufgeboten werden.

Weiter informiert die Stadtpolizei über eine Fussgängerin, die am Karfreitag angefahren wurde, und über einen Unfall mit einem Inlineskater am Samstag. Zudem ereigneten sich über das Osterwochenende vier weitere Verkehrsunfälle mit Sachschaden, wobei an den Fahrzeugen Schäden in der Höhe von total 15‘000 Franken entstanden. (mig)