Die meisten Reklamationen fielen 2017 beim Sozialdepartement an. (Foto: Michael Hotz)

Ombudsfrau Viviane Sobotich nahm sich zudem mehreren Geschäften mit einer auffallend langen Verfahrensdauer an. (Foto: Tina Schöni)

Bei der Ombudsstelle der Stadt Winterthur gingen im letztes Jahr insgesamt 168 neue Beschwerden ein. In den beiden Vorjahren waren es mit um die 190 Fälle noch deutlich mehr gewesen. Die meisten Reklamationen – 66 in der Zahl – betrafen 2017 das Departement Soziales, 30 fielen beim Schul- und Sportdepartement an.

«Überlange Verfahren oder qualitativ schlechte Entscheide führen zu einem Vertrauensverlust gegenüber dem Staat.» Viviane Sobotich, Ombudsfrau

Sechs und damit am wenigste Beschwerden gab es dagegen im Kulturdepartement. Das geht aus dem aktuellen Jahresbericht hervor, den Viviane Sobotich, seit neun Jahren Ombudsfrau in der Stadt Winterthur, jüngst präsentierte.

Für Problematik sensibilisieren

Wie jedes Jahr widmete sie sich im Bericht einem auserlesenen Schwerpunktthema. Weil 2017 mehrere Geschäfte mit auffallend langer Verfahrensdauer an sie herangetragen wurden, entschied sie diese Problematik im Bericht aufzunehmen. «Überlange Verfahren oder qualitativ schlechte Entscheide führen zu einem Vertrauensverlust gegenüber dem Staat. Es sind somit oft genau solche Fälle, die Betroffene dazu bewegen, die Ombudsstelle anzurufen», sagt sie.

So etwa tat es auch eine städtische Mitarbeiterin. Diese habe zwei Jahre auf den Entscheid warten müssen, ob sie wegen der vorgeschriebenen Pensumsreduktion eine Abfindung erhalte. Die Aufgabe von Viviane Sobotich ist es in solchen Fällen, bei der Behörde nachzuhaken. Das allein könne deren Handeln beschleunigen und dazu führen, dass diese das Vorgehen hinterfragen und rechtfertigen muss.

«Vielleicht vermag die Auseinandersetzung mit diesem Thema die Verwaltungsmitarbeitenden für die Probleme rund um die Verfahrensdauer zu sensibilisieren», sagt Viviane Sobotich. So könne das staatliche Handeln verbessert und zu einer Qualitätssicherung beigetragen werden.