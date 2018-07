«Schön, aber...» – in etwa so könnte man die Mitteilung des Bürgerprotests Fluglärm Ost deuten. Die Organisation mit Sitz in Effretikon, der unter anderen die Städte Winterthur und Illnau-Effretikon sowie die Gemeinden Turbenthal, Lindau, Weisslingen, Wila und Wildberg angehören, schreibt in einer Mitteilung, dass sie «endlich Recht» bekomme. «Wir haben immer wieder gesagt, dass die Flughafen Zürich AG zu viele Slots in den heiklen ersten Nachtstunden vergibt.»

Das Bundesamt für Zivilluftfahrt (Bazl) sei nun erstmals gewillt, gegen diese Überschreitung der zulässigen Fluglärmbelastung in der Nacht anzugehen. Die Slots für Landungen und Starts werden am späten Abend auf dem heutigen Stand begrenzt (wir berichteten). Allerdings sei dies lediglich ein Einfrieren auf dem heutigen Stand und damit ungenügend.

Der Bürgerprotest befürchtet, dass der Flughafen weiterhin Ausnahmebewilligungen vergibt, was eine «widerliche Praxis zum Schaden der Bevölkerung» sei.

Kritik an der Neufestlegung

Dass das Bazl eine Neufestlegung der zulässigen Lärmbelastung in der Nacht prüfen wolle, entspreche einem «Einknicken gegenüber der Luftfahrtlobby». Der Bürgerprotest Fluglärm Ost sieht darin eine Prüfung einer Erhöhung der nächtlichen Lärmbelastung.

Als Begründung wolle das Bazl die im luftfahrtpolitischen Bericht und im Sachplan Infrastruktur der Luftfahrt festgehaltenen Entwicklung «gegen jede Logik und ohne Berücksichtigung der schädlichen Auswirkungen der Nachtruhestörungen» durchziehen. Hinzu komme, dass die Planungssicherheit der Gemeinden infrage gestellt würde. «Und die Flughafen Zürich AG bekäme für weitere Überschreitungen der zulässigen Lärmbelastungen einen Freipass.» (zo)