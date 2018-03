Die Jahresrechnung 2017 der Politischen Gemeinde Wiesendangen weist bei einem Gesamtertrag von 24,1 Millionen Franken einen Aufwandüberschuss von knapp 300‘000 Franken aus. Damit fällt das Ergebnis besser aus als erwartet. Im Budget wurde mit einem Rückschlag 875‘500 Franken gerechnet.

Hauptgrund für das bessere Rechnungsergebnis sind gemäss einer Mitteilung der Gemeinde Wiesendangen Mehreinnahmen bei den Grundstückgewinnsteuern in Höhe von rund 584‘000 Franken. Die ordentlichen Steuereinnahmen liegen hingegen rund 100‘000 Franken unter dem Budgetwert.

Steigende Fallzahlen und kostenintensive Sozialfälle

Die grösste Budgetüberschreitung liegt – wie in den Vorjahren – im Bereich Gesundheit und Soziales. Die Kosten liegen rund 313‘000 Franken über dem Budget und 429‘000 Franken über dem Vorjahreswert. Die Hauptgründe für den Anstieg macht die Gemeinde bei den steigenden Fallzahlen und den kostenintensiveren Fällen aus.

Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen betragen rund 2,1 Millionen Franken – eine halbe Million unter Budget. Die grössten Ausgaben fielen in den Bereichen Strassenbau und Werkleitungen an. Das Verwaltungsvermögen per Ende Jahr beläuft sich nach den Abschreibungen (1,7 Millionen Franken) auf 12,6 Millionen Franken.

Das Nettovermögen pro Einwohner liegt neu bei 4336 Franken (Vorjahr 4444 Franken). Der absolute Wert, der das ungebundene Vermögen der Gemeinde angibt, lag per Ende 2017. Das Eigenkapital beträgt nach Ergebnisverbuchung 35,9 Millionen Franken.

Wiesendangens Schulgemeinde mit positivem Ergebnis

Die Jahresrechnung 2017 der Schulgemeinde Wiesendangen schliesst bei einem Gesamtaufwand von 14,1 Millionen und einem Gesamtertrag von 14,6 Millionen mit einem Ertragsüberschuss von 437'549 Franken ab. Im Budget wurde mit einem Minus von 32’400 Franken gerechnet.

Der gute Abschluss basiert auf Minderausgaben von 451'238 Franken. Bauinvestitionen wurden teilweise in dieses Jahr verschoben. Bei der Pensionskasse wurde der notwendige Deckungsgrad erreicht, dadurch konnten Rückstellungen aufgelöst werden. Die ordentlichen Steuern liegen unter Budget.

Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen betragen 3,2 Millionen Franken. Der grösste Posten fällt auf den Bau Schulhaus Dorf II. Das Verwaltungsvermögen beträgt, nach Abschreibungen von 1,2 Millionen, per Ende des vergangenen Jahres 11 Millionen Franken. Die Nettoschuld liegt nun bei 945 Franken pro Einwohner. Das Eigenkapital der Schule Wiesendangen beläuft sich nach der Ergebnisverbuchung auf 5,0 Millionen Franken.

Verzicht auf Neubewertung des Verwaltungsvermögens

Weitere Informationen zur Jahresrechnung und zum neuen Rechnungsmodell HRM2, das per 1. Januar 2019 eingeführt wird, folgen gemäss der Wiesendanger Gemeinde im Weisungsbüchlein zur Gemeindeversammlung vom 25. Juni sowie an der Versammlung selber. Bereits jetzt gaben die Schulgemeinde und die Politische Gemeinde aber bekannt, dass sie auf die Neubewertung des Verwaltungsvermögens im Rahmen der HRM2-Umstellung zu verzichten. (red/mth)