Mehr als 18 Monate musste sich der Tierschutzverein Winterthur und Umgebung gedulden. Nun aber sind die koordinierten Baurechtsentscheide des Kantons Zürich und der Gemeinde Wiesendangen für den geplanten Tierschutzbetrieb eingegangen. Dieser soll im alten Bauernhaus im Grundstein im Wiesendanger Ortsteil Gundetswil entstehen.

Thuri Bänziger hat die total vierzig Seiten der beiden Entscheide studiert. Der Vereinsaktuar kommt zum Schluss: «Aus Sicht der Baubehörden ist unser Vorhaben im Grundsatz abgesegnet. Vor der Baufreigabe müssen noch viele Details erledigt werden, die aber nach meiner Beurteilung alle machbar sind.»

Der Betrieb darf maximal 25 Hunde beherbergen

So dürfen gemäss der kantonalen Bewilligung maximal 25 Hunde aufs Mal gehalten werden. Die Tiere müssen zudem über Nacht im Gebäude befinden. Dazu ist die Belegung der Hundezwinger so vorzunehmen, dass Hundegebell so weit wie möglich verhindert wird. Die Gemeinde Wiesendangen behält sich vor, ergänzende oder verschärfende Massnahmen zur Lärmbegrenzung vorzuschreiben, falls zu einem späteren Zeitpunkt übermässige Lärmimmissionen verursacht werden.

Diese Befürchtung hegen etwa einige unmittelbare Nachbarn des künftigen Tierschutzbetriebs. Sie sind überzeugt, dass das Hundegebell störend sein wird. Bereits im Juli 2016 suchte der Verein deshalb das Gespräch mit den Anwohnern. Ob dieses genützt hat, wird sich zeigen. In Gundetswil haben 28 Personen den baurechtlichen Entscheid verlangt. Ab Erhalt können sie innert dreissig Tage Rekurs einreichen. «Ende Februar sollten wir hoffentlich wissen, wie es weitergeht», sagt Thuri Bänziger dazu.

Hundegebell wird für Nachbarschaft als tragbar erachtet

Der Tierschutzverein hat bezüglich des Hundegebells ein Gutachten bei einem Akustiker in Auftrag gegeben. In diesem beurteilt der Fachmann die Lärmimmissionen aufgrund der Distanz zu den Wohnbauten und den geplanten Vorkehrungen gegen den Lärm als tragbar. Zum gleichen Ergebnis kommen der kantonale und der kommunale Entscheid.

In der Verfügung des Kantons wird folgendermassen argumentiert: In der Landwirtschaftszone, in der sich der künftige Tierschutzbetrieb befindet, müssen Geräusche wie jene eines Heugebläses oder einer Tierzucht toleriert werden. Weil Hundelaute in einer solchen zonengemässen Geräuschkulisse aufgehen würden, sei die Nutzung des alten Bauernhauses als Tierschutzbetrieb erlaubt.

Ironischerweise wollte der Tierschutzverein zu Beginn des Projekts gar keine Hunde im künftigen Tierschutzbetrieb betreuen. Jedoch hatte der Regierungsrat Markus Kägi (SVP) verlauten lassen, dass eine kantonale Bewilligung nur genehmigt werde, wenn auch diese Tierart in Gundetswil aufgenommen werde. Dieser Auflage leistet der Tierschutzverein nun Folge. «Wir werden aber die Zahl der Hunde tiefer halten als die maximal erlaubten 25», betont die Tierschutzverein-Fachmitarbeitende Yvonne Rudin.

Auch das Provisorium ist genehmigt

Ebenfalls in den baurechtlichen Entscheiden enthalten ist die Bau- und Betriebsbewilligung für das geplante Provisorium im Garagentrakt. Darin sollen Katzen und Kleintiere aufgenommen werden, bis der Tierschutzbetrieb steht. Ab diesem Frühjahr finden zudem hilfsbedürftige Igel bis zu ihrer Auswilderung ihr neues Zuhause im Grundstein.

Der Winterthurer Tierschutzverein entschied sich dazu, die Pflege dieser Tiere zu übernehmen, nachdem Erika Heller beschlossen hatte, ihre Igelstation in Seen nach 50 Jahren zu schliessen. «Wir können uns endlich wieder unserem eigentlichen Zweck zuwenden, nämlich der telefonischen Beratung sowie der praktischen Pflege und dem Schutz von Tieren», freut sich Thuri Bänziger.

Nächste Schritte werden angegangen

Bis im Grundstein der Betrieb aufgenommen werden kann, ist es aber noch ein weiter Weg, wie auch der Aktuar weiss. «Zuerst müssen wir nun die Business-Pläne überarbeiten. Sobald wie möglich werden wir dann das Patronatskomitee mit der Finanzierung des grossen Bauvorhabens und unseren Architekten Luzius Baggenstos mit der Detailplanung beauftragen.»

Es gebe deshalb noch viel zu tun. «Wir sind aber zuversichtlich, die nächsten Schritte mit viel gutem Willen und der tatkräftigen Unterstützung unzähliger Tierfreunde anpacken zu können.»