Im vergangenen Jahr wurde in Wiesendangen intensiv über Verkehrsthemen diskutiert. Mitte März hatte die Gemeinde auch zu einer zweitägigen Verkehrskonferenz geladen. Dort kristallisierte sich heraus, dass insbesondere der Durchgangsverkehr für viele Einwohnerinnen und Einwohner ein Ärgernis ist.

Die Gemeinde hat in den vergangen Jahren regelmässig Verkehrsmessungen mit eigenen Messgeräten durchgeführt und ist informiert über die Durchfahrtszahlen und Geschwindigkeiten an einzelnen Strassenabschnitten, heisst es in einem Schreiben. Zahlen zu Verkehrsströmen und Transitachsen hätten hingegen bisher gefehlt. Damit war bis anhin nicht klar, wie hoch der Anteil des Transitverkehrs und der Anteil des «hausgemachten» Verkehrs ist.

40 Prozent Transitverkehr über den Tag verteilt

Wiesendangen hat diesem Mangel nun Abhilfe geschaffen. Als erste Gemeinde in der Region hat sie eine Verkehrsmessung inklusive Nummernschilderfassung durch Videokameras durchführen lassen. Die Messungen, die das international tätige Schweizer Planungs- und Beratungsunternehmen Swisstraffic vom 22. – 24. November 2017 durchgeführt hat, ergab gemäss der Medienmitteilung einen Anteil des Transitverkehrs über den Tag verteilt von 40 Prozent. Dies entspricht in absoluten Zahlen rund 6500 von insgesamt 16‘000 erfassten Fahrzeugen innerhalb eines Tages. Während den Spitzenstunden am Morgen und am Abend war gar jedes zweite Auto dem Transitverkehr durch die Gemeinde zuzurechnen.

Die Messungen sollen einen durchschnittlichen Werktag ohne Sonderereignisse, wie Stau auf der Autobahn oder Baustellen an neuralgischen Punkten in und um Wiesendangen widerspiegeln. Deshalb stuft die Firma Swisstraffic die Transit-Anteile vergleichsweise als eher hoch ein.

Gemeinderat will Durchgangsverkehr einschränken

Als Reaktion auf diese Ergebnisse will der Wiesendanger Gemeinderat sich für die Senkung des Durchgangverkehrs mittels geeigneter Massnahmen einsetzen, teilt er im Schreiben mit. Geprüft würden Vorkehrungen zur Verkehrsberuhigung und Tempobeschränkungen, auch Schliessungen von Strassen stehen zur Debatte. «Die grosse Herausforderung dabei ist, mehrheitsfähige Lösungen zu finden», heisst es dazu. Schliesslich hätten verschiedene Voten und Unterschriftensammlungen in den letzten Monaten gezeigt, dass die Meinungen in Wiesendangen geteilt seien.

Der Gemeinderat möchte im kommenden Frühling die Bevölkerung an einer Veranstaltung über alle Projekte und geplanten Massnahmen im Bereich Verkehr informieren. Ebenfalls vorgestellt werden soll der kommunale Verkehrsrichtplan, der durch die Gemeindeversammlung zu genehmigen ist. (mth)