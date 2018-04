Urs Borer war der grosse Gewinner der Erneuerungswahlen in Wiesendangen. Der künftige Gemeindepräsident wurde mit dem besten Ergebnis aller Kandidierenden in den Gemeinderat gewählt (1473 Stimmen). Seine beiden Herausforderer im Kampf ums Präsidium, Daniel Schmid (CVP) und Stefan Kläusler (parteilos), verfehlten den Einzug in den Gemeinderat, wodurch sie nicht mehr als Gemeindepräsident in Frage kamen.

Das Mitglieder der FDP Wiesendangen führt sein starkes Resultat auf die gute Präsenz im Dorf vor den Wahlen zurück. Den finanziellen Haushalt der Gemeinde weiter im Lot zu halten, ist ein wichtiges Ziel von Urs Borer.

Sie wurden mit einem Glanzresultat als Gemeindepräsident von Wiesendangen gewählt. Worauf führen Sie diesen Erfolg zurück?

Urs Borer: Ich danke allen Wählerinnen und Wähler für das Vertrauen und dem Wahlteam für die grossartige Unterstützung. Der Erfolg ist auf eine gute Zusammenarbeit im Wahlteam zurückzuführen. Die Aufgaben wurden gemeinsam geplant und zuverlässig erledigt. Wir waren im Dorf präsent.

In der Gemeinderatswahl holten Sie mit 1473 Stimmen das mit Abstand beste Resultat aller Kandidierenden. Wie erklären Sie sich Ihre Popularität?

Die Bevölkerung schätzt offensichtlich meine Arbeit, die ich in den vorherigen 16 Jahren als Gemeinderat geleistet habe. Die Erfahrung, Kompetenz und Zuverlässigkeit wurden entsprechend gewichtet.

Sie folgen auf Kurt Roth, einen Parteikollegen. Werden Sie ab dem 1. Juli eine ähnliche Politik verfolgen wie Ihr Vorgänger?

Wir werden im neuen Gemeinderat die bewährte Politik weiterführen, denn es geht uns in Wiesendangen sehr gut. Es gilt nun das Gute zu bewahren und ihm Sorge zu tragen. Die gute Infrastruktur muss unterhalten und wo nötig ausgebaut werden.

Wo sehen Sie die wichtigsten Aufgaben, die in den nächsten Jahren auf Wiesendangen zukommen werden?

Mit der Renovation und Erweiterung der Wisenthalle wurden grosse Ausgaben beschlossen. Die Erweiterung und Sanierung der Sportanlage Rietsamen wird der nächsten Gemeindeversammlung vorgelegt. Der Hochwasserschutz wird grosse Mittel in Anspruch nehmen. Durch die demografische Entwicklung gehen tendenziell die Einnahmen zurück und die Ausgaben für die Pflegefinanzierung nehmen zu. Dies führt zur grossen Herausforderung, den finanziellen Haushalt im Lot und die guten Dienstleistungen auf dem heutigen Niveau zu halten.

Gerade wurde und wird in Wiesendangen viel über die Bau- und Zonenordnung diskutiert. Wie stehen Sie zu diesem Thema?

Der Kantonsrat hat im kantonalen Richtplan auf dem Gemeindegebiet ein Arbeitsplatzgebiet von regionaler Bedeutung eingetragen. Das Gebiet ist verkehrstechnisch optimal erschlossen. Es bietet sich hier die Chance, in den nächsten zehn bis zwanzig Jahren innovative Unternehmen anzusiedeln. Lokalen Unternehmen, die sich am bisherigen Standort nicht mehr weiter entwickeln können, eröffnen sich dadurch neue Perspektiven. Ob und wann die Vorlage den Stimmbürgern nochmals vorgelegt werden soll, wird zurzeit intensiv diskutiert.

Die Arbeit von Kurt Roth fortführen Urs Borer will den finanziellen Haushalt im Lot und die guten Dienstleistungen auf dem heutigen Niveau zu halten. (Foto: PD)

Sie sind Mitglied im örtlichen Gewerbeverein. Wie steht es ums Wiesendanger Gewerbe?

Ich habe grossen Respekt und Achtung für die Arbeit des Wiesendanger Gewerbes. Wir haben eine Vielzahl von Betrieben im Dorf, die innovativ sind und jeden Tag Hervorragendes leisten. Wir müssen schauen, dass die Rahmenbedingungen gut bleiben, damit sich die Unternehmen weiter entwickeln können.

Eine weitere Thematik, welche die Wiesendanger beschäftigt, ist der Transitverkehr durchs Dorf. Welche Lösungsansätze bevorzugen Sie?

Der Gemeinderat hat in Zusammenarbeit mit dem Kanton mehrere Massnahmen ausgearbeitet und vorgestellt. Es geht nun darum, in einem demokratischen Prozess die Mehrheitsfähigkeit der vorgeschlagenen Massnahmen auszuloten. Grundsätzlich begrüsse ich die Stossrichtung der vorgeschlagenen Massnahmen.

Und die wären?

Zum Beispiel Tempo 40 auf der Dorfstrasse, die Verlangsamung des Verkehrs aus Richtung Elsau am Dorfeingang oder eine Lichtsignalanlage an der Kreuzung Rietstrasse/Frauenfelderstrasse, damit der Bus einfacher in Richtung Winterthur einbiegen kann. In unseren Weilern wären dies Strassenumbauten im Zentrum von Attikon und ein Fussgängerübergang in Gundetswil.

Wiesendangen hat, wie viele andere Gemeinden auch, mit steigenden Gesundheits- und Sozialkosten zu kämpfen. Wie wollen Sie als künftiger Vorsteher des Finanzressorts einen stabilen Haushalt aufrechterhalten?

Die Finanzen werden eine grosse Herausforderung der Zukunft werden. Sie sind zurzeit gesund, also müssen wir Sorge dazu tragen, indem wir mit den vorhandenen Mitteln haushälterisch umgehen. Wir haben in Wiesendangen den grossen Vorteil, dass ein finanzieller Spielraum vorhanden ist. Aber wir dürfen nicht übermütig werden und müssen uns bewusst sein, dass sich die finanzielle Lage rasch ändern kann.

Seit 1998 sind Sie Bürger von Wiesendangen. Was macht für Sie dieses Dorf so speziell?

Ich schätze die Nähe zur Natur und die offene Weite Richtung Segelflugplatz. Wiesendangen hat ein starkes Vereinsleben. Der Umgang miteinander ist höflich und wertschätzend, der gegenseitige Respekt ist vorhanden. Das Dorf verfügt über eine sehr gute Infrastruktur, gute Einkaufsmöglichkeiten, zwei Banken und ist Teil der Wirtschaftsregionen Winterthur und Zürich.