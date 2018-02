Nach 20 Jahren gibt Kurt Roth (FDP) das Gemeindepräsidium in Wiesendangen ab, um anderen Kräften Platz zu machen. Bei den Erneuerungswahlen am 15. April streiten sich drei Kandidierende ums Amt. Es sind Urs Borer (FDP), Stefan Kläusler (parteilos) und Daniel Schmid (CVP). Die drei Anwärter geben ein kurzes Statement ab, warum sie gewählt werden sollten.

Urs Borer, 1958, FDP, Betriebswirtschafter:

«Seit 1987 bin ich in Wiesendangen wohnhaft, seit 1998 auch Bürger von Wiesendangen. Ich bin verheiratet und Vater einer erwachsenen Tochter. Zurzeit arbeite ich als Betriebswirtschafter und verfüge über den Abschluss lic. rer. pol. der Universität Basel. Ich bin seit 1984 in verschiedenen Führungsfunktionen tätig, seit sechs Jahren Leiter der Zentralen Dienste, verantwortlich für die finanzielle Führung und die Infrastruktur der Schulen in der Stadt Winterthur.

Ich bin erfahren, kompetent, zuverlässig und erfülle somit die Voraussetzungen für das Amt des Gemeindepräsidenten. Ich habe 16 Jahre lang bis 2014 als Gemeinderat die Ressorts Finanzen sowie Soziales und Gesundheit erfolgreich geführt. Dazu war ich elf Jahre Präsident des Alterszentrum Im Geeren, arbeitete bei der Fusion von Bertschikon und Wiesendangen mit und habe die Integration der Spitex in die Stiftung Spitex Eulachtal angestossen. Mit der Gemeinde vertraut bin ich durch meine zwölf Jahre als Mitglied der Feuerwehrkommission Wiesendangen-Bertschikon und durch die acht Jahre als Mitglied der Redaktion des Wisidangers.

Ich bin Mitglied im Gewerbeverein. Auch mein Arbeitgeber unterstützt meine Behördentätigkeit. Ich kann meine Arbeitszeit flexibel einteilen. Wiederum werde ich mich mit voller Kraft und all meinen Fähigkeiten für das Wohl von Wiesendangen einsetzen. Besonders wichtig ist mir ein haushälterischer Umgang mit den Finanzen, ein effizienter Ressourceneinsatz, der Erhalt der sehr guten Infrastruktur und optimale Rahmenbedingungen für eine florierende Wirtschaft.»

Stefan Kläusler, 1962, parteilos, Geschäftsführer:

«In der Schulverwaltung der Kreisschulgemeinde Sekundarschule Bülach arbeite ich als Geschäftsleitungsmitglied und Geschäftsführer. In meiner heutigen Funktion bin ich der engste Mitarbeiter des Gemeindepräsidiums und übe bei allen Geschäften eine beratende Stimme im Dienste der Gemeinde aus. Als Gemeindepräsident in Wiesendangen wäre ich sofort einsatzbereit.

Ein Gemeindepräsident muss unparteiisch sein. Als Parteiloser bin ich keiner Partei verpflichtet, sondern ausschliesslich dem Recht und den Einwohnern Wiesendangens. FDP und CVP unterstützen Ihre eigenen Kandidaten finanziell bei Standaktivitäten, Inseraten, Wahlplakaten und vielem mehr. Für solche Betriebsamkeiten fehlt mir als parteiunabhängiger Kandidat das erforderliche Budget.

Ich bin in Wiesendangen aufgewachsen. Die in hier gelebten und vermittelten Werte durch das Elternhaus, die Wiesendanger Bevölkerung, die Schule, die Kirche, die Vereine trage ich in mir. Auch mein Vater kandidierte erfolgreich als Parteiunabhängiger für den Wiesendanger Gemeinderat und wirkte danach zwölf Jahre aktiv.

Meine Vision ist, mich engagiert, kompetent und respektvoll als Wiesendanger Gemeindepräsident einzusetzen. Jedem Stimmbürger, der meinen Namen – Stefan Kläusler – auf seinem Wahlzettel für den Gemeinderat und als künftiger Gemeindepräsident aufführt und mich weiterempfiehlt, danke ich.

Ich kandidiere aus Überzeugung und würde diese gesellschaftliche Verantwortung sehr gerne mit Achtsamkeit wahrnehmen. Ich bin kommunikativ, vielseitig und arbeite lösungsorientiert.»

Daniel Schmid, 1975, CVP, Ingenieur

«Seit vier Jahren bin ich Präsident der Schulpflege Wiesendangen und konnte dabei vielfältige Erfahrungen im Führen dieser Gemeinde sammeln. Auch in Zukunft will ich mich neben Familie und Beruf weiterhin für das Gemeinwesen einsetzen und meine Erfahrung einbringen. Aus diesem Grund stelle ich mich für das Gemeindepräsidium von Wiesendangen zur Verfügung. Wichtig ist mir, dass die politische Gemeinde und die Schulgemeinde die Zusammenarbeit weiterhin stärken. Mit meinen guten Kenntnissen der Schulgemeinde kann ich als Gemeindepräsident einen wesentlichen Beitrag leisten.

Die Bautätigkeiten und Zuzüge bringen zwar Steuereinnahmen mit sich, können jedoch für die Schule hohe Investitionskosten verursachen. Das Wachstum muss also aufeinander abgestimmt sein, sodass die Finanzen weiterhin im Lot bleiben und der Steuerfuss von Wiesendangen attraktiv bleibt. Die Frage nach einer Einheitsgemeinde muss gestellt werden, denn allenfalls gehen daraus Synergien hervor. Mein Ziel ist es, dass die Gemeindebevölkerung gestützt auf eine fundierte Analyse darüber abstimmen kann.

Die gute Lebensqualität will ich bewahren und mich zum Beispiel klar für das Eindämmen des Durchgangverkehrs einsetzen. Dies liegt mir auch wegen der Sicherheit am Herzen. Täglich radeln viele Schülerinnen und Schüler aus dem gesamten Gemeindegebiet in die Schule. Und für diejenigen in unserer Gemeinde, welche den öffentlichen Verkehr nutzen, sollen die Anbindungen und Dienstleistungen verbessert werden.»