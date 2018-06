Urs Borer wird Kurt Roth in Wiesendangen beerben. (Foto: PD)

Einer der Meilensteine in der 20-jährigen Amtszeit von Kurt Roth als Präsident von Wiesendangen: Im April 2012 präsentierte er zusammen mit der damaligen Gemeindepräsidentin von Bertschikon, Brigitte Boller, die Pläne zur Fusion der beiden Gemeinden, die 2014 vollzogen wurde. (Foto: Archiv)

Was er mit der zusätzlichen Zeit nun anstellen will, weiss der 68-Jährige noch nicht genau: «Vielleicht einfach mal nichts machen.» (Foto: Michael Hotz)

Ende Juni ist endgültig Schluss. Kurt Roth (FDP) übergibt dann nach 20 Jahren das Gemeindepräsidium von Wiesendangen an seinen Nachfolger Urs Borer (FDP). Als letzte grosse Amtshandlung leitet er kommenden Montag, 25. Juni, nochmals eine Gemeindeversammlung. Darüber ist Kurt Roth froh: «So ist die Luft noch nicht draussen, sondern noch etwas Druck da.»

Loszulassen werde nicht so einfach. Aber noch mehr Zeit bis zum definitiven Amtende wäre auch nicht gut, findet der scheidende Gemeindepräsident. Schliesslich hat er bereits vor rund zwei Jahren seinen Rücktritt angekündigt. Genug Zeit also, um sich darauf vorzubereiten. Richtig realisiert habe er aber alles erst bei den Erneuerungswahlen im Frühling. «Nun ist es langsam greifbar. Ich streiche aber nicht die einzelnen Stunden ab», ergänzt der Mathematiker mit ETH-Abschluss.

Einfach mal nichts machen

Sehr oft wird er gefragt, was er mit der zusätzlichen Zeit nun anfangen wolle. Seine Antwort ist immer dieselbe: «Ich weiss es nicht.» Er möchte es zu Beginn einfach nur geniessen, nicht ständig verplant zu sein. «Vielleicht etwas mehr lesen und golfen oder einfach mal nichts machen», nennt Kurt Roth dann doch noch einige Dinge und fügt gleich an: «Meine Frau würde nun sagen, nichts tun könne ich gar nicht.»

Das Amt eines Gemeindepräsidenten bezeichnet Kurt Roth als das schönste der Schweiz. «Man kann so viel bewegen in einer Gemeinde und die Arbeit ist sehr vielfältig, zudem überschau- und greifbar», begründet er. So habe er es gar nie versucht, Kantons- oder gar Bundespolitiker zu werden. Er liess sich von der FDP nie auf eine Liste setzen, obwohl er einige Male angefragt wurde. «Ich hätte die Geduld fürs Kantonsparlament gar nicht.»

Prädestiniert wäre Kurt Roth durchaus gewesen, so war sein Grossvater Nationalrat und mehrere Familienmitglieder gehörten dem Kantonsrat im Thurgau an. Er blieb aber lieber auf kommunaler Ebene – wie sein Vater, der noch länger als der Sohn Gemeindeammann im thurgauischen Altnau gewesen war.

Sich dem Wandel nicht verwehren

In welchem Zustand Kurt Roth Wiesendangen nun übergibt, darüber ist er «zufrieden». Zu viel Eigenlob wolle er aber nicht, es sei eigentlich immer eine Teamarbeit des Gesamtrats gewesen. Die Gemeinde steht auf stabilen finanziellen Füssen, hat einen attraktiven Steuerfuss und besitzt eine gute Infrastruktur. Mit seinen Ratskollegen und den künftigen Gemeinderäten konnte er auch die neue Vorlage fürs Arbeitsplatzgebiet zwischen Bahnhof und Autobahn aufgleisen (wir berichteten).

Dieses Geschäft widerspiegelt auch den Wandel Wiesendangens während seiner 20-jährigen Ära. Die Gemeinde fusionierte 2014 mit Bertschikon. Heute hat sie mit 6323 Personen 74 Prozent mehr Einwohner als 1994. Entsprechend wird das Wachstum oft kritisiert. Kurt Roth hat einen differenzierten Blick darauf: «Wenn die ganze Schweiz wächst, müssen auch wir einen Teil mittragen. Als Agglomerationsgemeinde haben wir gar keine andere Wahl.» Seine Aufgabe sah er darin, eine harmonische und nicht sprunghafte Entwicklung zu ermöglichen.

Kritischere Bevölkerung

Damit muss sich nun bald Urs Borer auseinandersetzen – und zwar in einem Umfeld, in dem gemäss Kurt Roth die Vielfalt und damit auch die Herausforderungen zugenommen haben. «Als ich das Gemeindepräsidium übernahm, arbeitete ich noch 50 Stunden die Woche in einer Führungsposition. Heutzutage ist das Amt nur noch schwer mit einer 100-prozentigen Berufstätigkeit vereinbar», sagt er.

Das gesetzliche Umfeld und die Geschäfte seien komplexer geworden. Dazu habe die Bevölkerung weniger Vertrauen in die Behörde und sei kritischer. Beklagen will sich Kurt Roth so kurz vor dem Ende trotzdem nicht: «So schlecht ist das aber nicht.»