Seit Wochen bleiben längere Niederschläge aus. Die Sonne brennt erbarmungslos vom Himmel. Felder, Wiesen und Wälder sind ausgetrocknet. Die Gemeinden Winterthur, Seuzach und Neftenbach reagieren entsprechend.

Ergänzend zum kantonalen Feuerverbot in Wäldern und Waldesnähe wird für das ganze Gebiet in und um die Stadt Winterthur, sowie in den Gemeinden Seuzach und Neftenbach, ein allgemeines Feuerverbot im Freien erlassen. Wiesendangen behält sich diese Massnahme noch vor.

Für die Bevölkerung der betroffenen Gemeinden sind offene Feuer im Freien, zum Beispiel auf Grillplätzen, in Gärten oder Balkonen, untersagt. Ebenfalls ist es verboten, im Freien mit Holz, Kohle oder Holzkohle zu grillieren. Das Abbrennen von Feuerwerkskörpern ist ebenfalls zu unterlassen.

Patrouillen zur Kontrolle

Die öffentlichen Grill- und Feuerstellen in Winterthur werden bis heute Abend von Stadtgrün Winterthur mit entsprechenden Feuerverbotstafeln ausgestattet. Zudem patrouillieren die Stadtpolizei Winterthur sowie die Feuerwehr von Schutz & Intervention, um das Einhalten des Feuerverbots zu überprüfen.

Da sich das Wetter in den kommenden Tagen nicht zu ändern scheint, muss damit gerechnet werden, dass sich die Situation nicht entschärft. Das allgemeine Feuerverbot gilt demnach bis auf Weiteres.

Die Bevölkerung wird dazu aufgerufen, das Verbot strikt zu befolgen. Wiederhandlungen oder verdächtige Situationen wie Feuerausbruch oder Rauchentwicklungen sind umgehend der Einsatzzentrale unter 117 oder 118 zu melden. Ändert sich die Lage, wird dies entsprechend kommuniziert.