Die Gemeinde Turbenthal übernimmt neu die Rechnungsführung der Kirchgemeinde Turbenthal-Wila. Am 14. Januar haben die Versammlungen der reformierten Kirchgemeinden Turbenthal und Wila einer Fusion zugestimmt. Die neugebildete Organisation benötigt Unterstützung bei der Rechnungsführung und ist mit einer entsprechenden Anfrage an die Gemeindeverwaltung gelang, schreibt der Gemeinderat Turbenthal in einer Mitteilung.

Der Gemeinderat erachtet es als erwünscht, dass sich die Gemeindeverwaltung im Rahmen ihrer Möglichkeiten als Dienstleistungszentrum für Partnerorganisationen zur Verfügung stellt. Die fachlichen und personellen Voraussetzungen für die Übernahme der Aufgabe durch die Finanzabteilung seien gegeben und der zeitliche Aufwand werde mit einer kostendeckenden Pauschale gedeckt. (zo)