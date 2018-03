Wer in den Gemeinderat und in die Kirchenpflege Wildbergs einzieht, steht schon vor der Wahl fest. (Archivfoto: Seraina Boner)

Es brauchte einen Rücktritt vom Rücktritt, damit in Wildberg überhaupt ausreichend Kandidaten für den Gemeinderat zusammenkommen. Roger Bräker (parteilos) stellte sich vor etwas mehr als einer Woche nun doch für eine weitere Amtszeit zur Verfügung. Ursprünglich wollte er nach zwei Legislaturen im Wildberger Gemeinderat kürzer treten. Definitiv bleibt allerdings der Rücktritt des ebenfalls Parteilosen Peter Weber.

Dessen Rückkehr ist nicht nötig, weil sich mit Sabine Oberländer (parteilos) eine Neue zur Wahl stellt und die fünfköpfige Exekutive damit komplettieren wird.

Bisher trat Oberländer in der Gemeinde vor allem als Mitgründerin und Vorstandsmitglied der vor gut zwei Jahren wiederbelebten Organisation Schewi-Brugg in Erscheinung.

Kirchenpflege unterbesetzt

Gemeindepräsident Dölf Conrad (SVP), der erneut antritt, konnte mit seinem weibeln einen vakanten Sitz also gerade noch einmal abwenden. Doch wie schon vor vier Jahren war es mit grossem Aufwand verbunden, genug Kandidaten für die lediglich fünf Sitze zu finden – neben Bräker, Conrad und Oberländer kandidieren die beiden parteilosen bisherigen Marcel Flisch und Thomas Kupper. Die zweite mühselige Suche in Folge dürfte den Wildbergern zu denken geben.

Zumal es in den anderen Behörden kaum anders aussieht: Auch für die Primarschulpflege und die Rechnungsprüfungskommission gibt es genau so viele Kandidaten, wie Sitze vorhanden sind. In der Evangelisch-reformierten Kirchenpflege fehlt gar noch ein Kandidat. Wie im Gemeinderat ist auch hier die Situation keine neue: Schon die gesamte letzte Legislatur bewältigte man in Unterbesetzung.

Spannung nur bei der Sek

Eine Wahl haben die Stimmbürger nur bei der Sekundarschulpflege – notabene eine Behörde, die sich Wildberg mit Turbenthal teilt. Hier tritt Präsidentin Cornelia Oelschlegel zurück. Der Bisherige Bruno Pfenninger (FDP) will sie beerben, er ist der einzige Kandidat fürs Präsidium. Neben ihm wollen Georgette El -Ladki, Roswitha Hänni (beide parteilos, neu), Christa Hess, Christoph Schaaf (beide parteilos, bisher) und Christiane Tüscher (SP, bisher) einen der fünf Sitze.

Was bei der Wahl in Wildberg allerdings auffällt: Sechs der insgesamt 27 Kandidierenden können auf den Rückhalt des im Herbst formierten Frauenforums Tösstal zählen. Es unterstützt in den Gemeinden Wildberg, Illnau-Effretikon, Turbenthal und Wila insgesamt zwölf Frauen bei deren Kandidatur.