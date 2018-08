In Wila wurde eine EKZ Freileitung Opfer des Gewitters. (Foto: Feuerwehr TTW / Urs König)

Auf der Girenbadstrasse in Turbenthal fiel ein Ast über die Strasse - direkt auf ein Auto. (Foto: Feuerwehr TTW / Urs König)

Das Gewitter von gestern Abend hat die Feuerwehr der Gemeinden Turbenthal, Wila und Wildberg stark gefordert. Zwischen 18.30 und 21 Uhr wurden sie zu elf Einsätzen gerufen.

Aufgrund von starkem Wind stürzte in Turbenthal ein Ast auf die Strasse – direkt auf ein Auto. «Der Fahrzeuglenker kam ohne Verletzungen davon», sagt Urs König, Kommandant der Feuerwehr Turbenthal-Wila-Wildberg.

Auch in Wila und Wildberg wurden Bäume Opfer des starken Winds. Um 18.55 Uhr fiel in Wila ein Baum über einen Baustellenwagen, rund 20 Minuten später kippte einer auf die Strasse um. In Wildberg stürzte ein Baum auf ein Haus. Verletzt wurde niemand.

Ansonsten hatte die Feuerwehr in allen drei Gemeinden mit Wasser in Gebäuden zu kämpfen. Dieses konnte ausgepumpt werden.