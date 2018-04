nter der oberen Töss verläuft ein mächtiger Grundwasserstrom, der das Tösstal und Winterthur mit Trinkwasser versorgt. Der Töss-Grundwasserstrom sei eines der ergiebigsten Grundwasser-Vorkommen im Kanton Zürich, teilte die Baudirektion des Kantons Zürich am Freitag mit.

Heute fliesst das gereinigte Abwasser aus den zwei Tösstaler Abwasserreinigungsanlagen (ARA) in Bauma und Weisslingen in die Töss. Problematische Stoffe im gereinigten Abwasser könnten so ins Grundwasser gelangen und langfristig die Qualität beeinträchtigen.

Alte Aras stilllegen

Die Gemeinden des Tösstals, die Stadt Winterthur und das kantonale Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL) wollen deshalb die ARA Weisslingen und Bauma mittel- bis langfristig stilllegen.

Das Abwasser soll ab 2035 in einer neuen Leitung durch den Eschenberg direkt zur ARA Hard fliessen und dort gereinigt werden. Die ARA Hard wird 2025 zusätzlich mit einer Reinigungsstufe für kleinste chemische Verunreinigungen ausgestattet.

Langfristig günstiger

Die Investitionen belaufen sich voraussichtlich auf 90 Millionen Franken, verteilt auf etwa 25 Jahre. 40 Millionen Franken sind für Neubauten vorgesehen, 50 Millionen für Erweiterungen und Sanierungen. Die Kosten sollen unter den beteiligten Tösstaler Gemeinden, der Stadt Winterthur und dem Kanton Zürich aufgeteilt werden.

Langfristig ist der Anschluss an die ARA Winterthur günstiger als der Weiterbetrieb der ARA Weisslingen und Bauma. Trägerin des Vorhabens soll eine neue Organisation sein. Die Stimmberechtigten der Tösstaler Gemeinden und der Stadt Winterthur können Anfang 2019 über den Beitritt zu dieser Organisation befinden. (sda)