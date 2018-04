Die Kommission «Schlossguet» hat eine ganze Liste von Ideen, was in der Kulturscheune mitten in Turbenthal dereinst alles möglich sein soll: «Feste feiern, an Märkten stöbern, in Büchern schmökern, einen Filmklassiker ausleihen, sich an einem Erzählnachmittag in Fantasiewelten entführen lassen, in die lokale Geschichte eintauchen, Werke einheimischer Künstler bestaunen, einen Vereinsanlass oder Seniorennachmittag durchführen, sich über Tösstaler Ausflugsperlen informieren oder ganz einfach sich mit Freunden und Kollegen zum geselligen Höck treffen.»

Die Scheune sei der geeignete Ort für ein regionales Kultur-, Begegnungs- und Infozentrum mit integrierter Bibliothek, heisst es in einer Mitteilung. Die Planung dafür läuft schon seit Jahren – und nun sei der nächste Meilenstein erreicht. Am kommenden Samstag, 7. April, will die Kommission die detaillierte Planung der Öffentlichkeit vorstellen.

Projektinfo und Besichtigung

Um 11 Uhr erfolgt der offizielle Auftakt mit der Harmonie Turbenthal. Danach gibt es eine offizielle Begrüssung und jeweils um 11.45, 13 und 14.15 Uhr gibt es eine Projektinformation und eine Besichtigung des «Schlossguet». Parallel dazu gibt es verschiedene Konzerte und Kinder werden beim Geschichtenerzählen unterhalten. Um 15.30 Uhr ist eine letzte Besichtigung möglich. (zo)