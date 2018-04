Am Sonntagmorgen verletzte sich ein 72-jähriger Motorradfahrer bei einer Kollision in Bauma schwer und musste mit der Rega ins Spital geflogen werden (Symbolfoto: Archiv/Züriost).

Din 72-jähriger Mann war am Sonntagmorgen gegen 11 Uhr mit seinem Motorrad auf der Unterdorfstrasse in Bauma in Richtung Saland unterwegs, als ein 46-jähriger Mann mit seinem Auto aus einer Nebenstrasse kommend auf die Unterdorfstrasse einbiegen wollte. Es kam zu einer heftigen Kollision zwischen den beiden.

Durch den Aufprall wurde der Motorradlenker weggeschleudert und schlug gegen ein Metallgeländer. Dabei zog er sich schwere Beinverletzungen zu und musste mit einem Rettungshelikopter der Rega ins Spital geflogen werden.

Die Polizei sucht Zeugen

Wegen des Unfalls musste die Unterdorf-, respektive die Tösstalstrasse in Bauma gesperrt werden.Neben der Kantonspolizei Zürich standen ein Rettungswagen sowie Angehörige der Feuerwehr Bauma im Einsatz.

Personen, die Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich, Verkehrszug Hinwil unter der Telefon 044 938 30 10, in Verbindung zu setzen.