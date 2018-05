...und der Kreuzung Haupt-/Unterdorf-/Ausserdorfstrasse bleibt die Strasse von Turbenthal nach Wildberg und in der Gegenrichtung während drei Wochen vollständig gesperrt. (Foto: Screenshot Google Streetview)

Mit gut zwölf statt der üblichen drei Minuten Fahrzeit müssen Autofahrer vom Montag, 14. Mai, um 5 Uhr bis Montag, 5. Juni, rechnen, wenn sie von Wildberg nach Turbenthal oder umgekehrt fahren wollen. Das kantonale Tiefbauamt muss die Hauptstrasse für die abschliessenden Belagsarbeiten vollständig sperren. Bei nasser Witterung kann sich der Belagseinbau und die damit verbundene Sperrung verlängern, wie das Tiefbauamt mitteilt.

Die Arbeiten bilden den Abschluss der umfassenden Erneuerung der Hauptstrasse, die seit Ende Mai 2017 planmässig verlaufen.

Für den Durchgangsverkehr ist eine Umleitung über Ehrikon–Schalchen–Wila–Turbenthal signalisiert. Die Erreichbarkeit des Campingplatzes Wildberg über die Kantonsstrasse sei während der Vollsperrung immer gewährleistet, schreibt das Tiefbauamt. In der ersten Phase vom 14. bis etwa 27. Mai erfolge diese von Wildberg und in der zweiten Phase von etwa 27. Mai bis 4. Juni von Turbenthal her.

Die Tössegg ist während der ersten Phase nur über Flurstrassen erreichbar. In der zweiten Phase ist die Erreichbarkeit über die Kantonsstrasse von Turbenthal her gewährleistet. Sämtliche Liegenschaftszufahrten sowie Flur- und Gemeindestrassen können im Bauabschnitt von der Hauptstrasse her nicht genutzt werden.

Die PostAuto-Linie 825 wird umgeleitet. Über Ersatzhaltestellen und Haltestellen, die nicht bedient werden, informiert die Postauto AG. Es gibt dazu Fahrgastinformationen an den Haltestellen und in den Bussen. Der Veloweg zwischen Wildberg und der Tössbrücke kann während der Bauarbeiten nicht benutzt werden. Eine Umleitung ist signalisiert. (zo)