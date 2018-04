23 ihrer Fotografien werden noch bis Ende April in der Hobi Wohnschreinerei AG in Oberohringen zum Verkauf angeboten. (Foto: Tina Schöni)

Zwischen schneebedeckten Berggipfeln liegt ein imposantes Eismeer. Die Sicht ist ungetrübt. Der Aletschgletscher schimmert im Morgenlicht leicht blau. Intensiver sind die Farben am Himmel, wo die Sonne die Schleierwolken erröten lässt.

Dieses Bild hat Armin Unger auf einer Bergtour auf dem Aletschgletscher aufgenommen. (Foto: Armin Unger)

Frühmorgens hat Armin Unger diesen Augenblick auf einer Bergtour mit seiner Kamera festgehalten. Jetzt hängt das Foto in der Hobi Wohnschreinerei AG in Oberohringen. Dort hat der Winterthurer gemeinsam mit seiner Ehefrau Karin Unger bis Ende April 22 weitere Landschafts-, Natur- und Makroaufnahmen zum Verkauf ausgestellt.

«Verrücktes tun» als Lebensmotto

Das Ehepaar Unger gehört zu den Abenteurern. «Verrücktes tun» lautet ihr Lebensmotto. Und das tun sie vorzugsweise mit ihren Kameras. Mit dem Camper bereisten sie Kanada, Island, Südfrankreich und die USA. In der Schweiz liessen sie sich in eine Gletscherspalte abseilen.

Auf Island knipste Karin Unger dieses Foto, dass eine Sedimentschicht beim Zusammentreffen zweier Flüsse zeigt. (Karin Unger)

In Afrika trafen sie in freier Natur auf Geparden, Löwen und Giraffen und waren kurze Zeit mit Ureinwohnern Namibias unterwegs. «24 Stunden Adrenalin» hätten sie da erlebt. Auf all ihren Reisen hielten sie fotografisch fest, was sie zum Staunen brachte. «Im Schnitt schiessen wir etwa alle 600 Meter ein Foto», sagt Karin Unger.

Für eindrückliche Bilder muss das Ehepaar aber nicht zwingend ins Ausland reisen. Die 49-Jährige erklärt: «Gute Bilder haben hauptsächlich mit Emotionen zu tun.» Eine Blume im eigenen Garten könne ebenso ein schönes Motiv sein. Armin Unger pflichtet ihr bei: «Es gibt überall auf der Welt sehenswerte Orte, auch vor der eigenen Haustür.»

Fotografieren als Ausgleich

Schon seit dem 16. Lebensjahr ist Karin Unger mit dem Fotografie-virus infiziert. Ihr Mann hingegen erst seitdem es digitale Kameras gibt. «Ich habe nie verstanden, wie man wochenlang auf die Entwicklung der Bilder warten kann», sagt er neckisch. Da habe ihm schlicht die Geduld gefehlt. Erst als seine Ehefrau eine digitale Spiegelreflexkamera kaufte, wurde sein Interesse geweckt.

«Fotografieren entspannt uns.» Karin Unger, Winterthurerin

Ihre nächste Reise haben die beiden schon geplant. In wenigen Wochen machen sie sich auf nach Schottland. Auf Gesellschaft verzichten sie dann ganz bewusst, wie der 54-Jährige anmerkt. «Wir haben beruflich viel mit Menschen zu tun und geniessen darum besonders die Zeit zu zweit.»

Ihnen ginge es an den jeweiligen Orten auch nicht primär um beeindruckende Fotos, sondern darum, die Leidenschaft zu teilen und gemeinsam unterwegs zu sein. «Es ist für uns ein guter Ausgleich zum Arbeitsalltag. Fotografieren entspannt, wir können uns auf Neues fokussieren und die Schöpfung geniessen», sagt Karin Unger. Nächstes Jahr steht Norwegen mit seinen Polarlichtern auf dem Programm.